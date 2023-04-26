Законодавці ЄС домовилися щодо пропозиції про декарбонізацію авіаційного сектору

Рада ЄС і Європарламент досягли попередньої політичної угоди щодо пропозиції Єврокомісії (ЄК) про декарбонізацію авіаційного сектору, повідомила в середу пресслужба ради.

Також ідеться про "створення рівних умов для сталого повітряного транспорту" (ініціатива ReFuelEU Aviation), зазначено в документі.

"Законодавча пропозиція спрямована на збільшення і попиту, і пропозиції стійкого авіаційного палива (SAF), забезпечуючи водночас рівні умови на ринку повітряного транспорту ЄС. Ця значна пропозиція спрямована на те, щоб поставити повітряний транспорт на шлях досягнення кліматичних цілей ЄС на 2030 і 2050 роки, оскільки SAF є одним із ключових короткострокових і середньострокових інструментів із декарбонізації авіації", - пояснюють у Брюсселі.

Як очікується, пропозиція ЄК має забезпечити вихід із ситуації, що стримує розвиток SAF, за якої зберігається низька пропозиція і ціни залишаються набагато вищими, ніж у викопних видів палива.

Основні елементи досягнутої угоди передбачають, зокрема, зобов'язання постачальників авіаційного палива забезпечувати, щоб усе паливо, доступне для експлуатантів повітряних суден в аеропортах ЄС, містило мінімальну частку SAF із 2025 року, а з 2030 року - мінімальну частку синтетичного палива, водночас обидві частки поступово збільшуватимуться до 2050 року.

Стійке авіаційне паливо (SAF - sustainable aviation fuel) поділяють на два типи: синтетичне, яке отримують із діоксиду вуглецю і води, та біо - із перетвореної біомаси з олій, жирів, відходів сільського господарства тощо.

Ініціатива ReFuelEU Aviation є частиною пакета Fit for 55, запропонованого Єврокомісією 14 липня 2021 року з метою скорочення в ЄС викидів парникових газів не менше ніж на 55% до 2030 року порівняно з рівнями 1990 року і досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року.