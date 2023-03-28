Постпреди країн ЄС домовилися позбутися автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року

Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) дійшов у понеділок згоди щодо відмови в Євросоюзі до 2035 року від автомобілів внутрішнього згоряння за винятком Німеччини, яка взяла курс на майбутнє "синтетичне пальне", повідомив телеканал BFMTV.

Постпреди 27 країн Євросоюзу схвалили домовленість, досягнуту 25 березня Європейською комісією (ЄК) та Німеччиною, що блокувала до цього консенсус, та пом'якшили заплановану на 2035 рік заборону.

Йдеться про європейський регламент, який зобов’яже випускати нові автомобілі без виділення CO2. Буде заборонено використання автомобілів, що працюють на бензині та дизельному пальному, а також гібридних. Вони поступляться місцем електричним автомашинам, за винятком тих, що працюватимуть на синтетичному паливі.

У вівторок, 28 березня, проєкт буде запропоновано до уваги міністрів енергетики держав-членів для офіційного затвердження, оголосило шведське головування Ради ЄС.

Спочатку законодавча пропозиція Єврокомісії передбачала повну заборону продажу після 2035 року автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння. Німеччина на початку березня заблокувала законопроєкт. Країна – найбільший європейський виробник автомобілів, зажадала від ЄК підготувати пропозицію, що дозволяє випускати автомобілі на синтетичному пальному.

Цю позицію підтримали також італійські автобудівники.

Після трьох тижнів переговорів сторони дійшли згоди про заборону після 2035 року автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння, дозволивши ті з них, які використовуватимуть виключно нейтральні види пальногоз погляду викидів CO2.

Для виробництва такого пального, як вважають фахівці, може використовуватися, наприклад, зелений водень, який виробляється за допомогою відновлюваних джерел електроенергії. Розглядається також використання газових викидів певних промислових об'єктів із вилученням із них CO2.

Передбачається, що таке пальне продовжить життя двигунів внутрішнього згоряння.