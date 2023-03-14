Volkswagen планує інвестиції в EUR180 млрд у 2023-2027рр.

Німецький автоконцерн Volkswagen (VW) планує інвестиції в обсязі EUR180 млрд у 2023-2027 рр. у найбільш прибуткові напрями та регіони, повідомляється в пресрелізі компанії.

При цьому більше двох третин із цієї суми (68%) буде виділено на електромобільність та цифровізацію. У попередньому п'ятирічному плані на це припадало 56% всіх інвестицій.

Пік інвестицій, як очікується, припаде на 2025 рік. Цього року кожен п'ятий проданий автомобіль матиме електродвигун, прогнозує компанія.

Минулого року VW збільшила постачання електромобілів на 26%, зокрема у Китаї – на 68%. Компанія залишається лідером у цьому сегменті на європейському ринку, зазначається у повідомленні. Тим часом загалом продаж автомобілів компанії знизився на 7% - до 8,263 млн од.

"У 2022 році на електромобілі припала рекордна частка в 7% від загального обсягу поставок - важлива віха, і ми розвиватимемося далі цього року, оскільки наш модельний надалі зростає ", - заявив головний виконавчий директор Volkswagen Олівер Блюм.

Найпопулярнішими моделями електромобілів компанії минулого року стали Volkswagen ID.4/ID.5 (продано 193,2 тис.), Volkswagen ID.3 (76,6 тис.) та Skoda Enyaq iV (53,7 тис.).

На початку березня автовиробник давав прогноз, згідно з яким зростання виторгу у 2023 році може становити 10-15%, постачання - близько 9,5 млн од.

Котирування акцій VW знижуються на 1,6% на початку торгів у вівторок. За останні 12 місяців ринкова вартість автовиробника знизилася на 15%, тоді як фондовий індекс DAX додав 7,8%.