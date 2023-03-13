Green Deal

14:16 13.03.2023

Рівень розрахунків із ВДЕ-генерацією знизився у лютому до 57% за 91% у січні – "ГарПок"

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Рівень розрахунків із ВДЕ-генерацією знизився у лютому до 57% за 91% у січні – "ГарПок"

Рівень розрахунків держпідприємства "Гарантований покупець" із виробниками "зеленої" електроенергії з поновлюваних джерел у лютому 2023 року знизився до 57% з 91% у січні.

"Цього місяця маємо інший відсоток виплат, ніж у січні. Це пов'язано, передусім, з тим, що поки що НЕК "Укренерго" не здійснив у повному обсязі авансових платежів", – процитовано на сайті підприємства в.о. директора "ГарПок" Артема Некрасова.

За його словами, ще однією причиною зниження платежів став профіцит електроенергії на ринку в лютому, що загалом є позитивним фактором для української енергосистеми, свідчить про стабілізацію в галузі та планомірне вирішення проблем, спричинених ворожими ракетними ударами.

"Однак водночас профіцит електричної енергії також впливає на діяльність продавців та виробників та успішність реалізації торгової стратегії. Ми аналізуємо попит та пропозиції та робимо все для того, щоб максимально ефективно реалізувати свій товар", – пояснив Некрасов.

За даними "ГарПок" на 8 березня 2023 року, підприємство перерахувало ВДЕ-генерації 3,5 млрд грн за рахунок оплати поставлених з початку 2023 року 866,2 тис. МВт-год "зеленої" електроенергії, ще 0,2 млрд грн було направлено у рахунок погашення боргу за 2022 рік.

Загальний рівень оплати "зеленої" електроенергії з початку 2023 р. становив 71,1%, за 2022 р. – 53,3% та за 2021 р. – 99%.

Загальна заборгованість НЕК "Укренерго" перед ДП "Гарантований покупець" за послугу збільшення частки "зеленої" генерації становила на 8 березня 2023 р. 13,8 млрд грн.

 

Теги: #енергетика #вде #гарпок

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