Обсяг виробленої СЕС ДТЕК е/е в лютому подвоївся

Сонячні електростанції енергохолдингу ДТЕК у лютому збільшили виробництво електроенергії вдвічі - до 35,2 млн кВт-год.

Згідно з повідомленням ДТЕК у телеграм-каналі у вівторок, у січні цей показник становив 18,5 млн кВт-год.

Як прокоментували в компанії, зростання обсягів виробництва сонячної електроенергії сприяло тому, що в більшості днів минулого місяця в енергосистемі не було дефіциту електроенергії, і це дало змогу забезпечити українців світлом без відключень.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" не прогнозує дефіциту е/е і не планує доводити лімітів споживання областям на весь поточний тиждень.

Графіки погодинних відключень на 7 березня не застосовуються вже 24 день поспіль.