Уряд Німеччини збільшує підтримку України для розвитку кліматичної політики та захисту біорізноманіття - Мінприроди

Сукупний бюджет проєктів технічної допомоги, які реалізовуватимуть в Україні в рамках Міжнародної кліматичної ініціативи, становитиме EUR44,5 млн, до них увійдуть і нові проєкти, і ті, які планували запустити до війни, або роботу яких тимчасово припинили з початком бойових дій, повідомляється на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України у вівторок.

За даними відомства, ці ініціативи обговорювали в Берліні під час зустрічі української делегації на чолі із заступником міністра Олександром Краснолуцьким із представниками Федерального міністерства економіки та захисту клімату Німеччини, Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи, безпеки ядерних реакторів та захисту прав споживачів Німеччини, Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) і Секретаріату ІКІ.

Німецькі проєкти, зокрема, охоплюватимуть питання підтримки України у виконанні Паризької угоди та адаптації до наслідків зміни клімату в Чорноморському регіоні, створення системи торгівлі квотами на викиди, формування політики низьких викидів, збереження лісів у Карпатах, підвищення спроможності України долати наслідки війни та інтегруватися до ЄС. Крім того, йшлося про долучення України до кліматичного клубу, який наразі формують країни Євросоюзу.

Уряд Німеччини також готовий допомогти Україні з будівництвом реабілітаційних центрів для постраждалих від війни тварин, які передбачені в плані післявоєнного відновлення України.

За словами Краснолуцького, Україна прагне застосовувати найкращі практики, які є на сьогодні в Європі, для своєї відбудови та розвитку.