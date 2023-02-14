DGNB Akademie проведе тренінг сталого будівництва у Львові

DGNB Akademie проведе триденний тренінг для аналітиків "зеленого" будівництва у Львові з 1 по 3 березня, повідомила СЕО "Nhood Україна" Ганна Корягіна агентству "Інтерфакс-Україна".

"Використання принципів "зеленого" екологічного будівництва буде надзвичайно важливим під час відбудови країни, особливо у співпраці з міжнародними донорами. Навіть зараз, беручи участь у тендерах, пов'язаних із відновленням чи створенням житлового фонду, ми констатуємо наявність екоекспертів у складі ключових експертів команди. DGNB – перша міжнародна система "зеленої" сертифікації, яка наразі погодилася провести безкоштовне навчання для українських архітекторів, проєктантів, після закінчення якого є можливість отримати сертифікат і офіційно стати консультантом DGNB", - наголосила Корягіна.

Вона повідомила, що ініціаторами тренінгу є DGNB Akademie, "Nhood Україна" та MK Sustainable Engineering.

Упродовж трьох днів учасники зможуть вивчити основні принципи DGNB Certification System (Version 2020, International) для "зелених" будівель і регіональних центрів. Система DGNB відповідає таксономії ЄС і дає змогу учасникам будувати, планувати та реконструювати екологічно. Після тренінгу всі учасники отримують можливість скласти іспит, щоб стати міжнародним DGNB-консультантом.

Систему сертифікації DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) було розроблено у 2009 році. Вона налічує понад 2 тис. експертів, є найбільшою в Європі мережею сталого розвитку.