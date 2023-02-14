Green Deal

12:27 14.02.2023

DGNB Akademie проведе тренінг сталого будівництва у Львові

1 хв читати
DGNB Akademie проведе тренінг сталого будівництва у Львові

DGNB Akademie проведе триденний тренінг для аналітиків "зеленого" будівництва у Львові з 1 по 3 березня, повідомила СЕО "Nhood Україна" Ганна Корягіна агентству "Інтерфакс-Україна".

"Використання принципів "зеленого" екологічного будівництва буде надзвичайно важливим під час відбудови країни, особливо у співпраці з міжнародними донорами. Навіть зараз, беручи участь у тендерах, пов'язаних із відновленням чи створенням житлового фонду, ми констатуємо наявність екоекспертів у складі ключових експертів команди. DGNB – перша міжнародна система "зеленої" сертифікації, яка наразі погодилася провести безкоштовне навчання для українських архітекторів, проєктантів, після закінчення якого є можливість отримати сертифікат і офіційно стати консультантом DGNB", - наголосила Корягіна.

Вона повідомила, що ініціаторами тренінгу є DGNB Akademie, "Nhood Україна" та MK Sustainable Engineering.

Упродовж трьох днів учасники зможуть вивчити основні принципи DGNB Certification System (Version 2020, International) для "зелених" будівель і регіональних центрів. Система DGNB відповідає таксономії ЄС і дає змогу учасникам будувати, планувати та реконструювати екологічно. Після тренінгу всі учасники отримують можливість скласти іспит, щоб стати міжнародним DGNB-консультантом.

Систему сертифікації DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) було розроблено у 2009 році. Вона налічує понад 2 тис. експертів, є найбільшою в Європі мережею сталого розвитку.

Теги: #будівництво #енергетика #тренінг #dgnb_akademie

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:06 14.02.2023
Генерація спроможна покрити споживання електроенергії третій день поспіль - глава Міненерго

Генерація спроможна покрити споживання електроенергії третій день поспіль - глава Міненерго

00:15 14.02.2023
Мережеві оператори анонсували третій день без обмежень електроенергії на вівторок

Мережеві оператори анонсували третій день без обмежень електроенергії на вівторок

17:07 13.02.2023
ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 90 тис. абонентів у Донецькій та Дніпропетровській областях

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 90 тис. абонентів у Донецькій та Дніпропетровській областях

13:06 11.02.2023
Україна отримала від Німеччини 334 тонни енергетичного обладнання

Україна отримала від Німеччини 334 тонни енергетичного обладнання

12:14 11.02.2023
Зеленський закликав інвесторів JP Morgan вкладати кошти в Україну, передусім в енергетику

Зеленський закликав інвесторів JP Morgan вкладати кошти в Україну, передусім в енергетику

01:37 11.02.2023
Низка обленерго повідомляють про відсутність на суботу лімітів споживання електроенергії на дві третини доби

Низка обленерго повідомляють про відсутність на суботу лімітів споживання електроенергії на дві третини доби

20:08 10.02.2023
Обстріли РФ енергоінфраструктури України призвели до зупинення одного з блоків ХАЕС – МАГАТЕ

Обстріли РФ енергоінфраструктури України призвели до зупинення одного з блоків ХАЕС – МАГАТЕ

19:45 10.02.2023
Обсяг імпорту електроенергії зі Словаччини на п'ятницю знизився на 3%

Обсяг імпорту електроенергії зі Словаччини на п'ятницю знизився на 3%

18:47 10.02.2023
Кількість домашніх СЕС в Україні за правильних підходів могла б швидко зрости вдвічі-втричі – голова Global 100% RE Ukraine

Кількість домашніх СЕС в Україні за правильних підходів могла б швидко зрости вдвічі-втричі – голова Global 100% RE Ukraine

17:37 10.02.2023
Україна на сьогодні тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блокових ТЕЦ - Шмигаль

Україна на сьогодні тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блокових ТЕЦ - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шкода українській екології через російську агресію оцінюється в $35,3 млрд - Резніков

У Львівській області зафіксовано потрапляння нафтопродуктів у Дністер, у м. Галич забруднення перевищують допустимі норми у 200 разів

Україна на СОР27 вперше матиме свій павільйон і представить низку пов'язаних із війною ініціатив – глава Мінприроди

Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи – Зеленський

Україна долучилася до європейської екологічної програми LIFE з бюджетом EUR5,43 млрд на 2021-2027 роки

ОСТАННЄ

Кабмін зареєстрував законопроєкти щодо впровадження нової моделі підтримки просьюмерів та реєстру гарантій походження е/е з ВДЕ

"ДТЕК ВДЕ" продовжило на два дні викуп євробондів

Ціна газу спот на TTF на 15:00 8 лютого – $615/тис. куб. м

ЄС закликає Україну продовжити зусилля щодо декарбонізації та підготовки до торгівлі викидами

Україна та ЄК підписали меморандум про стратегічне партнерство у сфері відновлюваних газів

Україна готова дотримуватися Європейського "зеленого" курсу, незважаючи на російську агресію – глава Мінприроди

Литва обговорює проєкт із виробництва "зеленого" водню в Балтійському морі

За останній тиждень "ДТЕК" відновив електропостачання 41 тис. побутових абонентів на Донеччині та Дніпропетровщині

Швеція планує сприяти переходу ЄС на "зелену" енергетику

Найбільші у регіоні поклади рідкісноземельних металів виявлено на півночі Швеції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА