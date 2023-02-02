Україна готова дотримуватися Європейського "зеленого" курсу, незважаючи на російську агресію – глава Мінприроди

Україна готова дотримуватися Європейського "зеленого" курсу, незважаючи на російську агресію, повідомив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

"Критичні сировинні ресурси є важливою частиною для "зеленого" переходу Європи та для виконання Green Deal. Україна готова впроваджувати "зелений" перехід навіть під час російської збройної агресії на своїй території. Життя за стандартами європейської родини – частина майбутньої перемоги нашої країни", – сказав Стрілець на спільному засіданні українського уряду та Єврокомісії у Києві у четвер.

Він зазначив, що наразі понад 2 тис. українських родовищ корисних копалин, які оцінюються у понад EUR12 трлн, перебувають на тимчасово окупованих росіянами територіях. Крім того, загальний обсяг збитків навколишньому середовищу України від російської агресії вже сягнув майже EUR48 млрд, додав міністр.

Важливим етапом співробітництва має стати включення України до проєкту Європейської стратегії у сфері мінеральної сировини до 2030 року.

"Рішення Єврокомісії, сподіваємося, вже буде в наступному кварталі, і дуже сподіваємося, що буде позитивним. Оскільки ресурси України мають стати основою для відновлення і нашої економіки, та забезпечити сировинну безпеку всього Європейського союзу", – наголосив Стрілець.

За його словами, таке рішення та пов'язані з ним законодавчі зміни є показовим прикладом зусиль ЄС щодо руху до кліматичної нейтральності, енергоефективності та цифрової економіки.

Міністр нагадав, що у червні 2021 року Україна та ЄС уклали меморандум про стратегічне партнерство у сфері сировинних матеріалів. Наразі вже визначено пріоритетні напрями та завдання на 2023-2024 роки та очікується підписання узгодженого проєкту оновленої дорожньої карти.

Крім того, минулого року укладено меморандум між Українською геологічною службою та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо співробітництва у сфері модернізації системи обігу та управління геологічною інформацією. За словами Стрільця, це допоможе спростити доступ потенційних інвесторів до інформації про українські проєкти.

"Ми очікуємо, що ЄБРР ухвалить фінальне позитивне рішення про надання коштів для реалізації цих цілей. Віримо, що цей проєкт розпочнеться вже у першому кварталі поточного року. Зі свого боку ми готові до максимально швидкої роботи", – повідомив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів.