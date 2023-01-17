Швеція планує сприяти переходу ЄС на "зелену" енергетику

Процес скорочення залежності ЄС від викопного палива та перехід Євросоюзу на "зелену" енергетику стали більш актуальними у світлі подій в Україні, заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

"У 70-ті роки звільнення від викопного палива було головним чином економічним питанням. У 80-ті та 90-ті роки це все більше ставало питанням боротьби проти кліматичних змін. А сьогодні це також стало з усією очевидністю питанням геополітики та безпеки", - сказав Крістерссон, представляючи у вівторок на сесії Європарламенту у Страсбурзі програму шведського головування у Раді ЄС.

"Шведське головування має намір відігравати в цьому свою роль і посилювати Європейський Союз як лідера "зеленого" переходу, - продовжив глава уряду Швеції.

Він зазначив, що Швеція також розраховує зробити свій внесок у очікувану реформу ринку електроенергії Європейського союзу.

За словами Крістерссона, "енергія з добрих джерел і за гарною ціною є основою "зеленого" переходу".

Екологічний та енергетичний переходи – серед пріоритетів шведського головування. Крістерссон наголосив на їхньому зв'язку з іншим пріоритетом програми Швеції в Раді ЄС - конкурентоспроможністю союзу.

Він зазначив, що "високі ціни на енергію становлять ризик того, що інвестори відвернуться від Європейського Союзу".