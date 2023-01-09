Україна бачить себе як надійного партнера ЄС у "зеленій енергетиці" - Зеленський за підсумками розмови з Тіммермансом

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок зустріч у Києві з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії з Європейського зеленого курсу Франсом Тіммермансом.

Як повідомляє пресслужба глави держави, під час зустрічі Зеленський наголосив, що під час відбудови Україна робитиме акцент на реалізації "зелених" проєктів і готова стати одним із європейських хабів сучасної "зеленої енергетики".

"Ми вже маємо визначитися, якою має бути генерація в Україні, якою має бути незалежна енергогенерація у Європі в майбутньому. Бо в цій війні ми переможемо, але сусідство з Росією залишиться. І тому Європейський Союз має бути незалежним від будь-яких рішень РФ. Тут ми бачимо себе як надійного партнера у "зеленій енергетиці", - сказав президент.

Він подякував Тіммермансу за ініціативу щодо створення стратегічного партнерства між Україною та ЄС у сфері відновлюваних газів.

Президент також поінформував європейського високопосадовця про стан енергетичної системи України, яка регулярно зазнає цілеспрямованих ракетних ударів із боку Росії, і про необхідну допомогу, якої потребує країна для проходження зими.

Під час зустрічі було наголошено на важливості подальшого посилення санкційного тиску на Росію, зокрема в енергетичній сфері.

Крім того, співрозмовники обговорили комплекс актуальних питань двостороннього порядку денного, зокрема у контексті підготовки саміту Україна - ЄС, проведення якого заплановано на 3 лютого в Україні.

Зеленський подякував Єврокомісії за вагому підтримку України та відзначив особисті зусилля Франса Тіммерманса.