Україні потрібні додаткові законодавчі зусилля у сфері клімату та довкілля – віцепрезидент Єврокомісії

Підвищення законодавчих вимог у сфері клімату та довкілля необхідне Україні як на шляху вступу до Євросоюзу, так і для виходу на нові ринки та підвищення своєї безпеки, ЄС готовий надати необхідну підтримку на цьому шляху, заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з питань Європейського "зеленого" курсу (Green Deal) Франс Тіммерманс.

"Щодо законів у сфері клімату та довкілля, потрібні додаткові зусилля. Я не можу сказати вам, скільки це буде коштувати, але я можу сказати вам, що перехід до "зеленої" економіки є правильним шляхом. Саме тут знаходяться майбутні ринки, і це також стане запорукою більшої безпеки. Ціна бездіяльності буде значно вищою, і я можу запевнити вас, що ЄС готовий продовжувати підтримувати Україну зараз і в майбутньому", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у сфері енергетики Україна вже досягла значного прогресу в організації своїх ринків електроенергії та газу, включно з анбандлінгом та сертифікацією операторів газотранспортних мереж, мереж передачі електроенергії, а також включно зі структурою ринку електроенергії та газу на основі правил ЄС, що дозволило приєднати країну до електромережі ЄС

" Я бачу великий потенціал для більш глибокої співпраці між Україною та Європейським Союзом у сфері енергетики, особливо щодо відновлюваних газів, разом із воднем та біометаном", – зазначив Тіммерманс, зазначивши, що в країні є великі ділянки землі, на яких можна було б побудувати установки відновлюваної енергії.

Віцепрезидент зазначив, що перевагою відновлюваної енергетики є також значно більша децентралізація енергосистеми, що важливо з урахуванням загроз російських ударів.

На його думку, більш глибоке співробітництво між Україною та ЄС також викликає більше довіри з боку інвесторів, які прагнуть ясності в регулюванні та бажають знати майбутній напрямок країни. "Наше спільне зобов'язання відновити та модернізувати українську енергетичну систему за рахунок використання більшої кількості відновлюваних джерел енергії, підвищення енергоефективності та зеленого водню є ще одним сильним сигналом для інвесторів. Все це допоможе Україні залучити інвестиції у свою енергосистему у процесі відновлення країни", – наголосив Тіммерманс.

Він висловив упевненість, що тверда відданість уряду "зеленому переходу" та величезний потенціал України для виробництва відновлюваної енергії разом із зусиллями щодо відновлення допоможуть зробити Україну привабливою "зеленою" економікою.

Коментуючи можливості окремих правил застосування механізму вуглецевого коригування імпорту Євросоюзу (CBAM) для України, віцепрезидент ЄК зазначив, що винятки із CBAM не є відправною точкою для ЄС, система зосереджується на продуктах, а не на країнах.

Тіммерманс нагадав, що CBAM буде вводитися поступово протягом наступних кількох років, і на початковому, перехідному етапі імпортери товарів у межах CBAM мають повідомляти лише про викиди парникових газів, пов'язані з їхнім імпортом цементу, заліза та сталі, алюмінію, добрив, електроенергії та водню.

"Платити за них наразі не доведеться. Доки ми готуємося до запуску системи, Європейська Комісія обговорить з країнами, як враховувати їхні внутрішні системи ціноутворення на викиди вуглецю та як мінімізувати адміністративний тягар для товарів, що надходять з їхньої території", – зазначив віцепрезидент.

Він також повідомив, що Євросоюз готовий надати підтримку для відновлення флори та фауни України там, де це можливо.

"Як людина, яка дуже цікавиться екоцидом як новим поняттям у міжнародному праві, я уважно стежу за зусиллями України домогтися визнання та компенсації у міжнародних судах за завдану екологічну шкоду. Абсолютне ігнорування Росією міжнародного права змушує мене скептично ставитися до шансів на реальну компенсацію, але для розвитку концепції та її застосування подальші кроки у цьому напрямку з боку України будуть дуже актуальними", – сказав Тіммерманс.