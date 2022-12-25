Green Deal

12:51 25.12.2022

У Львівській області зафіксовано потрапляння нафтопродуктів у Дністер, у м. Галич забруднення перевищують допустимі норми у 200 разів

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У Львівській області зафіксовано потрапляння нафтопродуктів у Дністер, у м. Галич забруднення перевищують допустимі норми у 200 разів

Потрапляння нафтопродуктів у річку Дністер зафіксовано на території Львівської області, у зв'язку з чим у м.Галич (Івано-Франківська обл.) зафіксовано забруднення річки, показники якого перевищують допустимі норми у 200 разів, повідомила голова Івано-Франківської області Світлана Оніщук.

"Учора, 24 грудня, зафіксовано потрапляння нафтопродуктів у річку Дністер на території Львівської області. Внаслідок виявлено забруднення нафтопродуктами Дністра в м. Галич. Лабораторні дослідження показали перевищення допустимих норм у 200 разів", - написала Оніщук у телеграм-каналі в неділю.

За її словами, жителі довколишніх населених пунктів проінформовані про подію.

"На сьогодні, на 9.50 ранку, працівники Головного управління ДСНС в області прибули до с.Журавеньки Букачівської ТГ Івано-Франківського р-ну. Проводиться вивчення ділянки річки щодо можливості встановлення бонових загороджень", - наголосила Оніщук.

Голова ОВА запевнила, що ситуація перебуває під контролем відповідних служб. "Вживаються всі необхідні заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації", - підсумувала вона.

Джерело: https://t.me/onyshchuksvitlana/4555

Теги: #нафтопродукти #забруднення #дністер #львівська_область

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