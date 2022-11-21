Green Deal

15:57 21.11.2022

ЄС вдався до компромісу задля збереження Паризької угоди щодо клімату - Єврокомісія

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ЄС вдався до компромісу задля збереження Паризької угоди щодо клімату - Єврокомісія

Євросоюз погодився на компроміс, що склався на конференції ООН з клімату COP27 у Шарм-ель-Шейху (Єгипет), щоб зберегти Паризьку угоду та захистити тих, хто найбільше схильний до змін клімату, заявила в понеділок Єврокомісія (ЄК).

"Після тижня складних переговорів рішучі та спільні європейські зусилля допомогли укласти важку угоду, щоб зберегти цілі Паризької угоди", - йдеться в опублікованому в Брюсселі комюніке ЄК за підсумками конференції COP27, що завершилася напередодні.

Дипломатичні дії ЄС, наголошується в документі, також дозволили дійти "нових збалансованих домовленостей про фінансування з розширеною донорською базою допомоги вразливим співтовариствам, щоб вони змогли впоратися із втратами та збитками, спричиненими зміною клімату".

Як вважають у Брюсселі, Європейська комісія продемонструвала у Шарм-ель-Шейху свої амбітні цілі, але також і гнучкість, щоб зберегти згоду щодо обмеження глобального потепління в 1,5 градуса за Цельсієм.

У комюніке повідомляється, що сторони погодилися з тим, що обмеження глобального потепління до 1,5 градуса потребує швидкого та стійкого скорочення всесвітніх викидів парникових газів на 43% до 2030 року порівняно з рівнем 2019 року.

Конференція COP27 підтвердила, що світ не відступить від Паризької угоди, і стала важливим кроком на шляху до кліматичної справедливості. Однак наука ясно говорить про те, що для збереження придатності планети для життя потрібно набагато більше. Так само зрозуміло і те, що ЄС відіграв ключову роль у Шарм-ель-Шейху і не відмовиться від своїх внутрішніх та міжнародних дій щодо боротьби зі зміною клімату", - заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Теги: #єс #клімат

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