Green Deal

10:06 14.11.2022

Термін реалізації спільного зі США та іншими країнами пілотного проєкту щодо впровадження ММР в Україні становитиме 2-3 роки - глава Міненерго

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Термін реалізації спільного зі США та іншими країнами пілотного проєкту щодо впровадження ММР в Україні становитиме 2-3 роки - глава Міненерго

Пілотний проєкт із впровадження в Україні малих модульних реакторів (ММР), який запускається у партнерстві зі США, Японією та Республікою Корея, може бути реалізований орієнтовно протягом двох-трьох років, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Проєкт має оцінити та продемонструвати технічну здатність, економічну конкурентоспроможність, а також можливість виробництва та використання у промислових масштабах водню та аміаку з використанням малих модульних реакторів для отримання чистої безвуглецевої енергії", - написав він у своєму фейбуці у понеділок.

Галущенко уточнив, що для цього планується створення пілотної установки та проведення відповідного техніко-економічного аналізу робіт.

За словами міністра, напрацювання міжнародного державно-приватного консорціуму будуть використані, зокрема, для розвитку після перемоги нової енергетичної системи України та прискорять її "зелений перехід".

Галущенко зазначив, що список учасників включатиме і провідні компанії атомної галузі, і науково-дослідні установи. З боку США візьмуть участь NuScale, FuelCell Energy, Clark Seed, Argone National Laboratory, а з боку України - НАЕК "Енергоатом" та Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки. Крім того, участь візьмуть Doosan Enerbility, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T, Starfire Energy.

"Дякую спеціальному уповноваженому президента США з питань клімату Джону Керрі за проанонсований на СОР27 спеціальний проєкт, де Україна в партнерстві зі США, а також Японією та Республікою Корея візьме участь у державно-приватному консорціумі з науково-практичних розробок для малих модульних реакторів", - зазначив міністр.

За його словами, проєкт стане продовженням партнерства України зі США у сфері технологій ММР та підтверджує здатність України зайняти гідне місце серед інноваційних лідерів у галузі чистої безвуглецевої енергетики світу.

"Навіть під час війни ми не зупиняємося в моделюванні нового енергетичного майбутнього України. Безвуглецева енергетика - один із головних фокусів світу в технологічному розвитку. Звісно, Україна, з нашим досвідом і потенціалом в атомній енергетиці, також братиме активну участь у реалізації світового порядку денного", - запевнив Галущенко.

Як повідомлялося з посиланням на Державний департамент США, спеціальний уповноважений президента США з клімату Джон Керрі та міністр енергетики України Герман Галущенко на СОР27 оголосили про старт пілотного проєкту впровадження в Україні малих модульних реакторів (ММР).

"Проєкт має на меті продемонструвати інноваційне лідерство України у сфері чистої енергії завдяки використанню передових технологій", - йдеться у повідомленні.

Згідно з ним, проєкт "Чисте паливо в Україні з малими модульними реакторами" орієнтований на виробництво в Україні чистого водню та аміаку за допомогою саме ММР та передових технологій електролізу.

Теги: #галущенко #проєкт #ммр

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