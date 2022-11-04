Україна на СОР27 вперше матиме свій павільйон і представить низку пов'язаних із війною ініціатив – глава Мінприроди

Україна на конференції ООН зі зміни клімату (СОР27), що стартує в Шарм-ель-Шейху 7 листопада, вперше матиме свій павільйон та представить низку ініціатив, пов'язаних із повномасштабним вторгненням Росії, повідомив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець.

"Цього року Україна вперше за всю історію матиме власний павільйон. Це обладнана відповідним чином локація, на яку ми запрошуватимемо представників делегацій інших країн для проведення спільних заходів, а також, щоб показати наслідки розв'язаної Росією війни", – сказав Стрілець в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, розпочавши війну, росія фактично зводить нанівець усі зусилля, яких десятиліттями докладають цивілізовані країни для захисту навколишнього середовища та запобігання кліматичним змінам, "і багато країн це розуміють".

"Тому СОР27 як один із найважливіших щорічних заходів у навколишньому середовищі - це дуже потужний майданчик, щоб справді підтримувати якісну комунікацію з усіма країнами світу для залучення їх до наших ініціатив", – переконаний міністр.

Стрілець зазначив, що серед основних ініціатив - розпочати діалог із країнами світу щодо можливості розробки спільних підходів до оцінки збитків навколишньому середовищу від воєнних дій.

"Нам потрібно залучити якомога більше країн для початку діалогу та розробки міжнародних методик, які дозволяли б оцінювати збитки навколишньому середовищу саме від війни. Ми розраховуємо їх із перших днів війни, але для того, щоб захистити та довести кожен із більш ніж двох тисяч кейсів збитків навколишньому середовищу в міжнародних судах, нам необхідно їх так зафіксувати, щоб у них не сумнівалася жодна країна світу", – пояснив глава Мінприроди.

За його словами, як один із варіантів може бути визнання міжнародною спільнотою вже чинних українських методик, якщо це дозволить доводити збитки у міжнародних судах та прискорить цей процес.

"Якщо ми говоримо про історію міжнародних воєн та збройних конфліктів, то вона показує, що процес відшкодування збитків може тривати 10, а то й більше років. За цей час зафіксована сума збитків з'їдається інфляцією. Ми прагнемо отримати можливість доводити ці факти швидше", – пояснив міністр.

Стрілець додав, що наразі Україна має п'ять зареєстрованих у Міністерстві юстиції методик визначення шкоди навколишньому середовищу за різними напрямами (водні ресурси, ґрунт, атмосферне повітря, лісовий фонд, Азовське та Чорне моря), і за ними вже нараховано 1,3 трлн грн таких збитків від початку війни. Завершуються роботи над двома методиками: щодо надр та природно-заповідного фонду.

Іншою ініціативою, яку представить Україна на СОР27 цього року, є питання так званих "зелених" зернових коридорів.

"Росія сьогодні блокує можливості експорту не лише зерна, а й багатьох інших товарів, які, без перебільшення, гарантують продовольчу безпеку світу. Таким чином, логістика вибудовується переважно на автотранспорті, а це відповідні викиди та забруднення навколишнього середовища. Тому ми всі маємо напрацювати такі механізми, які дозволять менше впливати на довкілля, але при цьому зберегти потужність експортно-імпортних операцій", – наголосив глава Мінприроди.

За його словами, "вищою ланкою такої ідеї" може бути поступова заміна автотранспорту на електротранспорт або авто із водневим двигуном, а також застосування екологічніших його складових, наприклад екошин.

Крім того, як зазначив Стрілець, Україна планує провести низку переговорів, що дозволять отримати доступ до міжнародних екологічних фінансів.

"Ми прагнемо ще до набуття статусу члена ЄС напрацювати такі механізми, які дозволять нам інтегруватися в цю систему екологічних фінансів, оскільки наша фінансова система у цьому напрямі дуже відрізняється від наявних у країнах ЄС та США", - пояснив міністр.

Дуже важливим питанням він також назвав переговори з іншими країнами щодо ринкових та неринкових механізмів регулювання викидів парникових газів.

"Ми вже маємо нову угоду зі Швейцарією, підписану на конференції в Лугано, і зараз триває процедура узгодження практичної реалізації домовленостей. Тривають переговори щодо створення такої співпраці з Японією та підписання відповідного меморандуму. Думаю, на СОР27 ми зможемо залучити певну кількість країн до такої співпраці", - висловив сподівання Стрілець.

Загалом міністр резюмував, що на СОР27 протягом 2 тижнів заплановано велику кількість івентів та багато питань, починаючи від цифровізації та завершуючи ініціативами у лісовій галузі, які мають запобігати зміні клімату.