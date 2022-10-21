Green Deal

07:27 21.10.2022

Франція, Іспанія та Португалія домовилися про "морський коридор" зеленої енергетики

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Лідери Франції, Іспанії та Португалії у четвер узгодили питання про будівництво морського трубопроводу, яким планується постачати водень, повідомляє Associated Press.

Магістраль, згідно із задумом, з'єднає морем Марсель (Франція) та Барселону (Іспанія). Спочатку планується використовувати трубопровід для постачання газу, проте в результаті він повинен переключитися на інший енергоресурс - водень.

Associated Press зазначає, що лідери країн не уточнюють терміни реалізації проєкту та його вартість.

Цей трубопровід, який називають коридором зеленої енергії, замінить так і не реалізований проєкт газопроводу MidCat: його підтримувала, зокрема, ФРН, а Франція, навпаки, критикувала.

Планується, що керівники Іспанії, Португалії у Франції проведуть зустріч на початку грудня, щоб остаточно узгодити усі деталі проєкту.

 

 

Теги: #енергетика #франція #іспанія #португалія

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