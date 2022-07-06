Green Deal

14:49 06.07.2022

НКРЕКП має намір зменшити вимоги до молярної частини кисню в природному газі для розвитку ринку біометану в Україні

2 хв читати
НКРЕКП має намір зменшити вимоги до молярної частини кисню в природному газі для розвитку ринку біометану в Україні

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оприлюднила проєкт постанови про зниження вимог до молярної частини кисню в природному газі з 0,02 мол. % до 0,2 мол. % - для доступу біогазу до газотранспортної системи (ГТС) та до 1,0 мол. % – для доступу біогазу до газорозподільних систем (ГРС).

Згідно з цією постановою регулятор має намір внести відповідні зміни до Кодексу газотранспортної системи та Кодексу газорозподільних систем.

"Запропоновані проєктом постанови зміни до кодексів ГТС та ГРС спрямовані на стимулювання розвитку ринку біометану в Україні та розширення можливостей для доступу біогазу до газотранспортної та газорозподільної систем, що призведе до посилення енергетичної незалежності України", - йдеться у повідомленні на сайті НКРЕКП.

Як пояснили в комісії, відповідно до Кодексу ГТС та Кодексу ГРС, доступ суб'єктів ринку природного газу, зокрема виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, до ГТС та ГРС здійснюється на засадах забезпечення рівного права доступу за умови, що біогаз або інші види газу з альтернативних джерел за своїми фізико-хімічними характеристиками відповідають стандартам природного газу та вимогам цих кодексів.

"Слід зазначити, що до НКРЕКП надійшли листи Міністерства енергетики України та ТОВ "Оператор ГТС України" про необхідність внесення змін до положень Кодексу ГТС та Кодексу ГРС, оскільки встановлені ними вимоги до фізико-хімічних показників природного газу не створюють достатніх стимулів для виробників біогазу та потенційних інвесторів для розвитку ринку біогазу в Україні через значні витрати на очищення біогазу", - пояснили в комісії.

Як повідомлялося, зниження вимог до молярної частини кисню в природному газі разом із затвердженням порядку функціонування реєстру біометану та механізму надання гарантій походження біометану є двома головними умовами розвитку ринку біометану в Україні.

На початок червня 2022 року до ТОВ "Оператор ГТС України" звернулися 26 компаній, які планують виробляти 206 млн. куб. м біометану на рік.

Теги: #нкрекп #біогаз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:54 01.06.2022
НКРЕКП схвалила ліцензійні умови діяльності щодо зберігання енергії

НКРЕКП схвалила ліцензійні умови діяльності щодо зберігання енергії

21:20 21.05.2022
"Нафтогаз України" та Clear Energy запустили біогазову електростанцію у Львівській області

"Нафтогаз України" та Clear Energy запустили біогазову електростанцію у Львівській області

06:19 30.03.2022
НКРЕКП спростила приєднання до газорозподільних мереж важливих для економіки та оборони об'єктів

НКРЕКП спростила приєднання до газорозподільних мереж важливих для економіки та оборони об'єктів

20:43 26.03.2022
НКРЕКП суттєво спростила порядок приєднання до електромереж на період воєнного стану

НКРЕКП суттєво спростила порядок приєднання до електромереж на період воєнного стану

09:43 19.03.2022
НКРЕКП дозволила енергокомпаніям враховувати додаткові витрати під час бойових дій

НКРЕКП дозволила енергокомпаніям враховувати додаткові витрати під час бойових дій

18:47 22.02.2022
Новим головою НКРЕКП обрано екс-голову "Укренерго" Ущаповського

Новим головою НКРЕКП обрано екс-голову "Укренерго" Ущаповського

17:50 22.02.2022
Голова НКРЕКП Тарасюк заявив про те, що йде з посади, залишається членом енергорегулятора

Голова НКРЕКП Тарасюк заявив про те, що йде з посади, залишається членом енергорегулятора

15:30 16.02.2022
«Діоніс БГЕ» запустив біогазовий комплекс потужністю 4,5 МВт

«Діоніс БГЕ» запустив біогазовий комплекс потужністю 4,5 МВт

18:04 14.02.2022
НКРЕКП відкоригувала низку обмежувальних заходів на ринку е/е у відповідь на скасування ОАСК попередніх рішень регулятора

НКРЕКП відкоригувала низку обмежувальних заходів на ринку е/е у відповідь на скасування ОАСК попередніх рішень регулятора

21:21 10.02.2022
Енергорегулятор обвинуватив "Енергоатом", "Юнайтед Енерджі" та ДТЕК у обвалі ціни електроенергії на ринку

Енергорегулятор обвинуватив "Енергоатом", "Юнайтед Енерджі" та ДТЕК у обвалі ціни електроенергії на ринку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна долучилася до європейської екологічної програми LIFE з бюджетом EUR5,43 млрд на 2021-2027 роки

Генсек ООН: газо- і нафтовидобувачі використовують війну в Україні в своїх цілях

Екозбитки від пожежі на нафтобазі KLO у Василькові – щонайменше 810 млрд грн, Україна готує позов до ООН

Єврокомісія визнала газ та атомну енергію “зеленими” інвестпроектами

В Україні відкриють німецьке бюро з водневої дипломатії – Бербок

ОСТАННЄ

Європарламент дав добро на включення атома та газу до списку екологічних видів діяльності на перехідний період

Україна ініціює окремі правила участі у CBAM через війну – глава Мінприроди

Швейцарія інвестуватиме в українські проєкти щодо пом'якшення впливу кліматичних змін – глава Мінприроди

Для реалізації проекту вітрогенерації потужністю 300 МВт шукатимуть партнерів у Європі – засновник UFuture Хмельницький

ЄС зробив ще один крок до відмови від теплових двигунів автомобілів

Україна та Румунія посилять співпрацю у сфері екології – Мінприроди

Україна долучилася до європейської екологічної програми LIFE з бюджетом EUR5,43 млрд на 2021-2027 роки

Платити ВДЕ-генерації у повному обсязі цього року немає можливості - радник прем'єра

Глобальні інвестиції у вітроенергетику подвояться і перевищать $100 млрд у 2030 році - Rystad

Російські агресори вивели в Україні з ладу 30% СЕС та понад 90% ВЕС - міністр енергетики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА