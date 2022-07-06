НКРЕКП має намір зменшити вимоги до молярної частини кисню в природному газі для розвитку ринку біометану в Україні

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оприлюднила проєкт постанови про зниження вимог до молярної частини кисню в природному газі з 0,02 мол. % до 0,2 мол. % - для доступу біогазу до газотранспортної системи (ГТС) та до 1,0 мол. % – для доступу біогазу до газорозподільних систем (ГРС).

Згідно з цією постановою регулятор має намір внести відповідні зміни до Кодексу газотранспортної системи та Кодексу газорозподільних систем.

"Запропоновані проєктом постанови зміни до кодексів ГТС та ГРС спрямовані на стимулювання розвитку ринку біометану в Україні та розширення можливостей для доступу біогазу до газотранспортної та газорозподільної систем, що призведе до посилення енергетичної незалежності України", - йдеться у повідомленні на сайті НКРЕКП.

Як пояснили в комісії, відповідно до Кодексу ГТС та Кодексу ГРС, доступ суб'єктів ринку природного газу, зокрема виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, до ГТС та ГРС здійснюється на засадах забезпечення рівного права доступу за умови, що біогаз або інші види газу з альтернативних джерел за своїми фізико-хімічними характеристиками відповідають стандартам природного газу та вимогам цих кодексів.

"Слід зазначити, що до НКРЕКП надійшли листи Міністерства енергетики України та ТОВ "Оператор ГТС України" про необхідність внесення змін до положень Кодексу ГТС та Кодексу ГРС, оскільки встановлені ними вимоги до фізико-хімічних показників природного газу не створюють достатніх стимулів для виробників біогазу та потенційних інвесторів для розвитку ринку біогазу в Україні через значні витрати на очищення біогазу", - пояснили в комісії.

Як повідомлялося, зниження вимог до молярної частини кисню в природному газі разом із затвердженням порядку функціонування реєстру біометану та механізму надання гарантій походження біометану є двома головними умовами розвитку ринку біометану в Україні.

На початок червня 2022 року до ТОВ "Оператор ГТС України" звернулися 26 компаній, які планують виробляти 206 млн. куб. м біометану на рік.