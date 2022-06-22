Глобальні інвестиції у вітроенергетику подвояться і перевищать $100 млрд у 2030 році - Rystad

Глобальні інвестиції в офшорну вітроенергетику збільшуватимуться, оскільки країни прагнуть перейти на більш екологічно чисті джерела енергії, пише Rystad Energy.

За прогнозом експертів, капзатрати у цій сфері зростуть більш ніж удвічі та сягнуть $102 млрд 2030 року порівняно з $46 млрд минулого року.

"Рушійною силою цього зростання є значне нарощування потужностей в Європі, що зміцнює місце регіону як світового лідера в галузі офшорної вітроенергетики", - зазначається у повідомленні.

Очікується, що інвестиції у вітроенергетику 2030 року становитимуть $53 млрд проти $15 млрд 2021 року.

Країни Північної та Південної Америки не поспішали з будівництвом вітряних електростанцій, однак, схоже, що зараз ситуація починає змінюватися. Так, у поточному році капзатрати в цій галузі прогнозуються в обсязі $3,3 млрд порівняно з $0,7 млрд роком раніше. Наприкінці цього десятиліття вони можуть піднятися майже до $15 млрд.

Тим часом темпи зростання інвестицій у Китаї, який нині є великим гравцем на ринку офшорної вітроенергетики, сповільнюватимуться, вважають аналітики Rystad. 2020 року вони становили майже $25 млрд, що вдвічі перевищувало показник Європи. Однак у 2030 році капзатрати КНР у цій галузі очікуються на рівні лише $7,7 млрд. Це пов'язано, зокрема, з динамікою ринків, що розвиваються, що, у свою чергу, призводить до скорочення витрат на нарощування енергопотужностей.

"Офшорна вітроенергетика повинна значно зрости в цьому десятилітті, і очікується, що в 2030 році її експлуатаційні потужності перевищать 265 ГВт, - зазначає аналітик Rystad Анубхав Венкатеш. - Відповідно до того, як світ рухається до більш екологічного енергетичного балансу, інвестиції зростатимуть".