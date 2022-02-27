Екозбитки від пожежі на нафтобазі KLO у Василькові – щонайменше 810 млрд грн, Україна готує позов до ООН

Україна готує позов до Міжнародного суду ООН для повної компенсації збитків, завданих довкіллю через обстріл нафтобази у Василькові Київської області, повідомив в. о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

"За попередніми оцінками, безпрецедентні екологічні збитки від пожежі на нафтобазі в с. Крячки Васильківської громади Київської області становлять 810 млрд грн. Над точними розрахунками зараз працюють фахівці Мінприроди та Державної екоінспекції. Але я впевнений, що сума лише збільшуватиметься. Ми додамо її у загальний кошик збитків, завданих окупантами", – написав Стрілець на своїй сторінці Facebook у неділю.

Водночас він зазначив, що наразі екологічна ситуація контрольована, життю і здоров'ю населення нічого не загрожує.

"А окупанти обов'язково заплатять за заподіяну шкоду навколишньому середовищу України та всі злочини проти нашої держави", – наголосив глава Мінприроди.

Як повідомлялося, 27 лютого приблизно о першій ночі поблизу с. Крячки Васильківського району внаслідок обстрілу виникло загоряння сховища з нафтопродуктами на базі KLO, повідомила ДСНС.

Зі свого боку, KLO у своєму Facebook повідомила: "На превеликий жаль, сьогодні вночі російська армія ракетою атакувала нафтобазу KLO у Василькові. Нафтобаза зруйнована".

Водночас мережа наголосила, що сховища її єдиної нафтобази були заповнені майже повністю.

Пізніше вона додала, що співробітники нафтобази KLO врятували 15 вагонів із дизельним пальним та 8 вагонів із газом за лічені хвилини після удару ракетою російських військ.