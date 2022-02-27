Green Deal

18:53 27.02.2022

Екозбитки від пожежі на нафтобазі KLO у Василькові – щонайменше 810 млрд грн, Україна готує позов до ООН

2 хв читати
Екозбитки від пожежі на нафтобазі KLO у Василькові – щонайменше 810 млрд грн, Україна готує позов до ООН

Україна готує позов до Міжнародного суду ООН для повної компенсації збитків, завданих довкіллю через обстріл нафтобази у Василькові Київської області, повідомив в. о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

"За попередніми оцінками, безпрецедентні екологічні збитки від пожежі на нафтобазі в с. Крячки Васильківської громади Київської області становлять 810 млрд грн. Над точними розрахунками зараз працюють фахівці Мінприроди та Державної екоінспекції. Але я впевнений, що сума лише збільшуватиметься. Ми додамо її у загальний кошик збитків, завданих окупантами", – написав Стрілець на своїй сторінці Facebook у неділю.

Водночас він зазначив, що наразі екологічна ситуація контрольована, життю і здоров'ю населення нічого не загрожує.

"А окупанти обов'язково заплатять за заподіяну шкоду навколишньому середовищу України та всі злочини проти нашої держави", – наголосив глава Мінприроди.

Як повідомлялося, 27 лютого приблизно о першій ночі поблизу с. Крячки Васильківського району внаслідок обстрілу виникло загоряння сховища з нафтопродуктами на базі KLO, повідомила ДСНС.

Зі свого боку, KLO у своєму Facebook повідомила: "На превеликий жаль, сьогодні вночі російська армія ракетою атакувала нафтобазу KLO у Василькові. Нафтобаза зруйнована".

Водночас мережа наголосила, що сховища її єдиної нафтобази були заповнені майже повністю.

Пізніше вона додала, що співробітники нафтобази KLO врятували 15 вагонів із дизельним пальним та 8 вагонів із газом за лічені хвилини після удару ракетою російських військ.

 

Теги: #нафтогаз #енергетика #екологія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:41 27.02.2022
Вибух на магістральному газопроводі у Харкові не підтверджується

Вибух на магістральному газопроводі у Харкові не підтверджується

21:24 26.02.2022
Україна відмовляється приєднатися до енергосистеми російських окупантів після завершення роботи в ізольованому режимі

Україна відмовляється приєднатися до енергосистеми російських окупантів після завершення роботи в ізольованому режимі

14:07 26.02.2022
Шебелинський НПЗ призупинив роботу через ризики військових дій, персонал евакуйовано

Шебелинський НПЗ призупинив роботу через ризики військових дій, персонал евакуйовано

22:08 25.02.2022
Київська ТЕЦ-6 не пошкоджена і продовжує працювати у звичайному режимі

Київська ТЕЦ-6 не пошкоджена і продовжує працювати у звичайному режимі

22:55 24.02.2022
"Укренерго" спростувала фейк про необхідність вимкнути всі прилади о 23:30

"Укренерго" спростувала фейк про необхідність вимкнути всі прилади о 23:30

19:14 24.02.2022
Енергосистема України працює стабільно, Каховська ГЕС відключена від неї – "Укренерго"

Енергосистема України працює стабільно, Каховська ГЕС відключена від неї – "Укренерго"

19:07 24.02.2022
Україна втратила зв'язок із Каховською ГЕС, де перебувають російські війська – Міненерго

Україна втратила зв'язок із Каховською ГЕС, де перебувають російські війська – Міненерго

22:43 23.02.2022
Вітренко: Рішення США щодо санкцій до ПП-2 свідчать про послідовну підтримку України з боку американських партнерів

Вітренко: Рішення США щодо санкцій до ПП-2 свідчать про послідовну підтримку України з боку американських партнерів

19:15 23.02.2022
ОЕС України успішно пройде ізольований режим

ОЕС України успішно пройде ізольований режим

17:50 23.02.2022
Глобальні викиди метану в енергетичному секторі зросли на 5% у 2021р – МЕА

Глобальні викиди метану в енергетичному секторі зросли на 5% у 2021р – МЕА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія визнала газ та атомну енергію “зеленими” інвестпроектами

В Україні відкриють німецьке бюро з водневої дипломатії – Бербок

"ГарПок" оцінив заборгованість за 2021 р. перед ВДЕ-генерацією орієнтовно в 11,3 млрд грн

Як Україна прагне скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 року – огляд

Доходи українського бізнесу в разі запровадження CBAM скорочуватимуться на EUR0,4 млрд на рік до 2030 р. - KSE

ОСТАННЄ

Кабмін затвердив концепцію впровадження та розвитку ринку «зелених» облігацій

Україна може стати лідером із виробництва біометану в Європі – голова Біоенергоасоціації

Вугільна електрогенерація в ЄС зросла в 2021р вперше майже за 10 років

Глава Єврокомісії впевнена в безпеці енергозабезпечення цієї зими навіть у разі припинення постачань з РФ

НКЦПФР зареєструвала випуск акцій інвестфонду на 3 млрд грн для будівництва біоетанолового заводу

Австралійська Origin Energy хоче достроково припинити вугільну електрогенерацію до 2025р

РГК підтверджує перше в Україні підключення біометанової станції до регіональної газової мережі до кінця 2022р

Інтеграція з ENTSO-E дозволить Україні наростити потужності ВДЕ на 5 ГВт – погляд

Частка «зеленого» водню в енергобалансі ЄС може досягти 24% до 2050р – дослідження

«Діоніс БГЕ» запустив біогазовий комплекс потужністю 4,5 МВт

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА