Green Deal

16:40 23.02.2022

Кабмін затвердив концепцію впровадження та розвитку ринку «зелених» облігацій

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Кабмін затвердив концепцію впровадження та розвитку ринку «зелених» облігацій

Кабінет міністрів на засіданні у середу затвердив концепцію запровадження та розвитку ринку «зелених» облігацій в Україні, повідомляє портал GreenDeal.

«Введення ринку зелених облігацій в Україні сприятиме залученню фінансування до проектів альтернативної енергетики, енергоефективності, інших «зелених» проектів; зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів та скорочення викидів парникових газів; покращення інвестиційної привабливості, ділового клімату та конкурентоспроможності країни», – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, слова якого передано у повідомленні Міністерства енергетики у середу.

Як випливає з презентації концепції, оприлюдненої на сайті Міненерго, запровадження ринку «зелених» облігацій в Україні створить підстави для активнішого залучення «зеленого» фінансування в країну та знизить тривалість узгодження позицій між зацікавленими органами.

Концепція передбачає розробку керівництва та національних стандартів, запровадження акредитації незалежних оцінювачів, розробку системи пільг та стимулів на ринку, запровадження механізмів залучення зацікавлених сторін.

За оцінками IFC, потенціал ринку «зеленого» фінансування в Україні до 2030 року становить близько $73 млрд, з яких потенціал ринку безпосередньо «зелених» облігацій – $36 млрд.

Теги: #україна #концепція #зелені_облігації
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