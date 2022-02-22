Україна може стати лідером із виробництва біометану в Європі – голова Біоенергоасоціації

Україна, яка має великі площі сільськогосподарських земель і велику кількість відходів с/г виробництва, як джерел сировини, може стати лідером з виробництва біометану, принаймні, на європейському континенті, заявив голова правління Біоенергетичної асоціації України (БАУ) Георгій Гелетуха.

«Ми очікуємо, що ринок відновлюваних газів йде в той самий бік, що і ринок природного газу — в зону вільної конкуренції, а Україна виступить на ньому потужним гравцем і триматиме першість у цій конкуренції», — сказав Гелетуха на міжнародному форумі «AgroGreenDeal-2022: екотрансформація агросфери та відповідальність громад», передає Green Deal.

На його думку, ціна українського біометану буде його значною конкурентною перевагою, оскільки, як очікується, вона буде «найнижчою серед усіх конкурентів».

Гелетуха зазначив, що заміщаючи газ біометаном, потенціал виробництва якого в Україні, за підрахунками БАУ, становить близько 10 млрд куб. м на рік, можна скоротити викиди СО2 приблизно на 20 млн тонн на рік.

Глава БАУ наголосив на вигідності виробництва біометану в Україні, як для аграріїв, так і для потенційних інвесторів.

«Біометановий завод, який ми розглядаємо, вироблятиме близько 10 млн куб. м біометану на рік і коштує близько EUR15 млн. Якщо купувати сировину за EUR400 за тонну (тюки соломи або тюки стебел кукурудзи), які становитимуть додатковий заробіток для аграріїв, та продаватиме біометан за EUR900 за тис. куб м (дешевше, ніж ціна на газ), то окупність цих проектів цікава інвесторам – на рівні 25% рентабельності», — вказує на розрахунки БАУ Гелетуха.

Глава асоціації також акцентував увагу на ролі біометанових заводів як виробників дигестату (зброджена органіка, що виникає після пропускання її через біогазову установку), який є якісним органічним добривом. Використання дигестату як замінника мінеральних добрив сприятиме органічному землеробству в Україні, сказав Гелетуха.

Технології використання побічного продукту виробництва біометану як органічного добрива відзначив у діяльності ПрАТ «МХП Еко Енерджи» також її президент Олександр Домбровський.

«Після завантаження сировини в біометанові реактори ми отримуємо не тільки біогаз, але й тверду і рідку відферментовану фракцію, яка має унікальні властивості по NPK (азот N, фосфору P, калію К) і всю лінійку мікроелементів. Це, у свою чергу, відроджує родючість наших ґрунтів, повертає їм гумусну складову, і ми використовуємо цю технологію», — сказав Домбровський.