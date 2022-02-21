Green Deal

16:40 21.02.2022

Вугільна електрогенерація в ЄС зросла в 2021р вперше майже за 10 років

2 хв читати
Вугільна електрогенерація в ЄС зросла в 2021р вперше майже за 10 років

Вироблення електроенергії на вугільних ТЕС у Європі в 2021 році збільшилося вперше з 2012 року і одразу на 18% – до 579 ТВт-год, пише портал Green Deal з посиланням на дані опублікованого днями дослідження консалтингової компанії Rystad Energy.

«Європейські країни поступово виводили з експлуатації вугільну інфраструктуру в останні роки, бо рухалися у бік декарбонізованого майбутнього. Незважаючи на це, у міру наростання енергетичної кризи, вугілля зберегло вирішальне значення, особливо в умовах, коли доступність «чистої» електроенергії опинилася під питанням», – наводяться в ньому слова голови досліджень газового та енергетичного ринків Rystad Energy Карлоса Торреса Діаза.

На його думку, найімовірніше, найближчим часом ситуація не зміниться.

Подальше зростання цін на газ та можливе виникнення збройного конфлікту між Росією та Україною з ризиком перебою постачання сприятиме зростанню вироблення е/е на вугільних ТЕС ще на 11% у 2022 році – до 641 ТВт-год, прогнозують експерти Rystad.

У дослідженні також зазначається, що однією з причин прискорення вироблення вугільної е/е є скорочення обсягів гідро- та вітроелектрогенерації у 2021 році внаслідок зниження швидкості вітру та падіння рівня води у європейських річках. Водночас аналітики очікують нарощування генерації на ВЕС до 469 ТВт-год у 2022 році порівняно з 447 ТВт-год у 2021 році, тоді як генерація е/е на ГЕС прогнозується на низьких рівнях.

Згідно з дослідженням, генерація е/е на АЕС у ЄС зросла на 6% у 2021 році — до 884 ТВт-год та внесла «проблиск надії для енергетичного ринку Європи».

З іншого боку, аналітики також вказують на дані французької енергетичної компанії Electricite de France SA (EDF), яка вдруге за місяць погіршила прогноз електрогенерації на АЕС у 2022 та 2023 роках через знос реакторів та непередбачені виходи їх із ладу.

Теги: #єс #вугілля #електроенергія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:52 21.02.2022
Виплата першого траншу макрофіну ЄС відбудеться дуже швидко після його ратифікації Радою – посол ЄС

Виплата першого траншу макрофіну ЄС відбудеться дуже швидко після його ратифікації Радою – посол ЄС

10:36 21.02.2022
Запаси вугілля на складах ГК ТЕС України за тиждень знизилися на 5,3%

Запаси вугілля на складах ГК ТЕС України за тиждень знизилися на 5,3%

12:10 20.02.2022
Глава Євроради виключив можливість застосування "превентивних санкцій" проти РФ

Глава Євроради виключив можливість застосування "превентивних санкцій" проти РФ

16:58 19.02.2022
Україна вимагає чесних відповідей про перспективи членства в ЄС і НАТО - Зеленський

Україна вимагає чесних відповідей про перспективи членства в ЄС і НАТО - Зеленський

16:38 19.02.2022
Кулеба закликав Захід надати Україні європейську перспективу і статус країни-кандидата

Кулеба закликав Захід надати Україні європейську перспективу і статус країни-кандидата

12:27 19.02.2022
Кулеба 21 лютого поїде до Брюсселя, 22-23 лютого відвідає США, де зустрінеться з Блінкеном і виступить на Генасамблеї ООН

Кулеба 21 лютого поїде до Брюсселя, 22-23 лютого відвідає США, де зустрінеться з Блінкеном і виступить на Генасамблеї ООН

12:15 19.02.2022
Глава Єврокомісії впевнена в безпеці енергозабезпечення цієї зими навіть у разі припинення постачань з РФ

Глава Єврокомісії впевнена в безпеці енергозабезпечення цієї зими навіть у разі припинення постачань з РФ

08:04 19.02.2022
Росії не вдасться роз'єднати США, ЄС і НАТО

Росії не вдасться роз'єднати США, ЄС і НАТО

16:10 18.02.2022
Австралійська Origin Energy хоче достроково припинити вугільну електрогенерацію до 2025р

Австралійська Origin Energy хоче достроково припинити вугільну електрогенерацію до 2025р

13:52 18.02.2022
ЄС закликає припинити ескалацію насильства на Донбасі й дякує Україні за її стриману реакцію на провокації

ЄС закликає припинити ескалацію насильства на Донбасі й дякує Україні за її стриману реакцію на провокації

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія визнала газ та атомну енергію “зеленими” інвестпроектами

В Україні відкриють німецьке бюро з водневої дипломатії – Бербок

"ГарПок" оцінив заборгованість за 2021 р. перед ВДЕ-генерацією орієнтовно в 11,3 млрд грн

Як Україна прагне скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 року – огляд

Доходи українського бізнесу в разі запровадження CBAM скорочуватимуться на EUR0,4 млрд на рік до 2030 р. - KSE

ОСТАННЄ

НКЦПФР зареєструвала випуск акцій інвестфонду на 3 млрд грн для будівництва біоетанолового заводу

РГК підтверджує перше в Україні підключення біометанової станції до регіональної газової мережі до кінця 2022р

Інтеграція з ENTSO-E дозволить Україні наростити потужності ВДЕ на 5 ГВт – погляд

Частка «зеленого» водню в енергобалансі ЄС може досягти 24% до 2050р – дослідження

«Діоніс БГЕ» запустив біогазовий комплекс потужністю 4,5 МВт

Банки у світі інвестували $1,5 трлн у вугільну промисловість майже за 3 роки – дослідження

Рада ухвалила закон про розвиток установок збереження енергії

Великі банки продовжують фінансувати нафтогазові проекти — дослідження

Німеччина підтвердила намір надати фінансову підтримку ініціативам із зеленої енергетики в Україні – Зеленський

Мін'юст України розраховує на досудове врегулювання претензій з інвесторами в "зелену" енергетику

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА