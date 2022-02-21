Вугільна електрогенерація в ЄС зросла в 2021р вперше майже за 10 років

Вироблення електроенергії на вугільних ТЕС у Європі в 2021 році збільшилося вперше з 2012 року і одразу на 18% – до 579 ТВт-год, пише портал Green Deal з посиланням на дані опублікованого днями дослідження консалтингової компанії Rystad Energy.

«Європейські країни поступово виводили з експлуатації вугільну інфраструктуру в останні роки, бо рухалися у бік декарбонізованого майбутнього. Незважаючи на це, у міру наростання енергетичної кризи, вугілля зберегло вирішальне значення, особливо в умовах, коли доступність «чистої» електроенергії опинилася під питанням», – наводяться в ньому слова голови досліджень газового та енергетичного ринків Rystad Energy Карлоса Торреса Діаза.

На його думку, найімовірніше, найближчим часом ситуація не зміниться.

Подальше зростання цін на газ та можливе виникнення збройного конфлікту між Росією та Україною з ризиком перебою постачання сприятиме зростанню вироблення е/е на вугільних ТЕС ще на 11% у 2022 році – до 641 ТВт-год, прогнозують експерти Rystad.

У дослідженні також зазначається, що однією з причин прискорення вироблення вугільної е/е є скорочення обсягів гідро- та вітроелектрогенерації у 2021 році внаслідок зниження швидкості вітру та падіння рівня води у європейських річках. Водночас аналітики очікують нарощування генерації на ВЕС до 469 ТВт-год у 2022 році порівняно з 447 ТВт-год у 2021 році, тоді як генерація е/е на ГЕС прогнозується на низьких рівнях.

Згідно з дослідженням, генерація е/е на АЕС у ЄС зросла на 6% у 2021 році — до 884 ТВт-год та внесла «проблиск надії для енергетичного ринку Європи».

З іншого боку, аналітики також вказують на дані французької енергетичної компанії Electricite de France SA (EDF), яка вдруге за місяць погіршила прогноз електрогенерації на АЕС у 2022 та 2023 роках через знос реакторів та непередбачені виходи їх із ладу.