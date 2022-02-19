Глава Єврокомісії впевнена в безпеці енергозабезпечення цієї зими навіть у разі припинення постачань з РФ

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що безпеку енергозабезпечення ЄС цієї зими буде збережено навіть у разі повного припинення постачань газу з Росії.

"Навіть якщо буде повне зупинення енергопостачань із Росії - ми впевнені, цієї зими ми забезпечимо енергопостачання", - сказала вона в суботу, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки. За її словами, ЄС у будь-якому разі має здійснити диверсифікацію джерел енергії - і "працює над цим".

"Середньо- і довгостроково ми робимо ставку на відновлювані джерела енергії - енергію вітру, води. Ми, як ЄС, і надалі ставатимемо більш незалежними", - заявила глава Єврокомісії.

Крім цього, вона дорікнула російським постачальникам газу в недостатній допомозі Євросоюзу в ситуації постійного зростання цін.

"Сильний Євросоюз не може покладатися на постачальника енергії, який погрожує початком війни на кордонах нашого континенту. Тому російські компанії так мало допомагають - у той час, як ціни зростають", - сказала фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії також висловила сподівання, що ситуація навколо України не призведе до збройного конфлікту.

"Усе ще є надія, що буде мир. І це можливо за допомогою дипломатії", - сказала вона.

При цьому фон дер Ляєн нагадала, що ЄС готовий і до інших сценаріїв і тому підготував жорсткі санкції, що стосуються, зокрема, галузі енергетики, на випадок нападу РФ на Україну.