Green Deal

18:30 18.02.2022

НКЦПФР зареєструвала випуск акцій інвестфонду на 3 млрд грн для будівництва біоетанолового заводу

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НКЦПФР зареєструвала випуск акцій інвестфонду на 3 млрд грн для будівництва біоетанолового заводу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) 10 лютого зареєструвала випуск акцій інвестиційного фонду на 3 млрд грн, метою якого є будівництво заводу з виробництва біоеталону у Хмельницькій області, повідомив член Комісії Юрій Бойко.

«Я вже говорив і наголошу ще раз – за допомогою фондових інструментів компанії можуть чудово структурувати бізнес. До того ж, розширюється перелік галузей економіки, які отримують кошти за рахунок активів венчурних фондів, — це і будівництво, і фармацевтика, і альтернативна енергетика», – прокоментував він реєстрацію у Facebook, повідомляє GreenDeal.

За даними НКЦПФР, 10 лютого регулятор зареєстрував випуск акцій АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Детройт» (Київ) з метою формування початкового статутного капіталу на суму 7,5 млн грн., а загальна сума випуску акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, становитиме 3 млрд грн.

Відповідно до інформації у держреєстрі, кінцевим бенефіціаром зареєстрованого наприкінці листопада 2021 року венчурного фонду «Детройт» є Ярослав Мудрий. Його прізвище та ініціали співпадають із прізвищем та ініціалами керуючого партнера групи компаній «Енергетичні ресурси України» (ЕРУ) – великого гравця на ринку газу та електроенергії.

Теги: #завод #біоетанол
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