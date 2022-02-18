Green Deal

16:10 18.02.2022

Австралійська Origin Energy хоче достроково припинити вугільну електрогенерацію до 2025р

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Австралійська Origin Energy хоче достроково припинити вугільну електрогенерацію до 2025р

Найбільша австралійська енергетична компанія Origin Energy Ltd заявила про наміри закрити свою вугільну електростанцію Eraring Power Station потужністю 2880 МВт до серпня 2025 року, що на 7 років раніше, ніж планувалося, йдеться у прес-релізі компанії, пише Green Deal.

«Наш вихід з вугільної промисловості відображає наростаючий енергоперехід національного ринку е/е… Реальність така, що вугільні ТЕС зазнають зростання тиску на тлі переходу до чистіших і дешевших джерел, таких як сонце, вітер і батареї для зберігання енергії», — цитуються в повідомленні слова генерального директора Origin Energy Френка Калабрії.

У прес-релізі уточнюється, що відповідна заява була надіслана Оператору енергетичного ринку Австралії (AEMO) у середу, 17 лютого.

Згідно з повідомленням, компанія планує використати мережеву інфраструктуру вугільної ТЕС для встановлення на її місці системи накопичення енергії потужністю до 700 МВт.

У прес-релізі також зазначається, що за сценарієм виведення Eraring з експлуатації до 2032 року витрати на її реконструкцію оцінювалися у $240 млн.

Теги: #вугілля #електростанція #енергоперехід
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