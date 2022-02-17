Інтеграція з ENTSO-E дозволить Україні наростити потужності ВДЕ на 5 ГВт – погляд

Інтеграція української енергосистеми з ENTSO-E дозволить Україні наростити генеруючу потужність на відновлюваних джерелах (ВДЕ) до 2030 року на 5 ГВт, повідомляється у прес-релізі «ДТЕК ВДЕ» у четвер з посиланням на слова генерального директора Маріса Куніскіса.

«Інтеграція в європейські мережі та нові інвестиції дадуть нам наближення ціни «зеленої» енергетики до ринкової ціни, а також її збалансованість. У майбутньому ми не повинні говорити: «ціна зеленої енергетики», «ціна атомної енергетики» чи «ціна вугільної енергетики». Ми маємо говорити про одне: «ціна електроенергії на ринку», – зазначив Куніскіс на форумі «Renpower Ukraine 2022» у Києві, пише Green Deal.

Як вважають у «ДТЕК», синхронізація дасть змогу стабілізувати ринок електроенергії, а відповідальний підхід держави до розвитку ВДЕ сприятиме більшому обсягу інвестицій у сектор та дозволить здешевлювати вартість позикового капіталу для реалізації проектів.

«Виходячи з нинішнього рівня LCOE традиційної генерації та ВДЕ, а також беручи до уваги непросту ситуацію з енергоресурсами (насамперед газом), ВДЕ є більш перспективною технологією для нарощування потужностей в Україні», – наголосили у групі, стверджуючи, що роль ВДЕ у довгостроковій перспективі, з урахуванням курсу на декарбонізацію, зросте в рази.

«Варто також зазначити, що при синхронізації з ENTSO-E питання декарбонізації енергосектору стане ще актуальнішим, оскільки від частки «брудної генерації» в енергобалансі країни залежатиме рівень мит, якими оподатковуватиметься експорт електроенергії до Європи», – констатували у «ДТЕК».

В даний час потужності ВДЕ в Україні становлять 8,5 ГВт, з яких 6,2 ГВт – це сонячна генерація. З урахуванням домашніх СЕС, загальна потужність ВДЕ в енергосистемі країни — близько 10 ГВт. Після синхронізації з ENTSO-E потенціал зростання може становити близько 5 ГВт нових потужностей ВДЕ до 2030 року з урахуванням поступового виведення неефективних блоків ТЕС з експлуатації.

Як повідомлялося, НЕК «Укренерго» офіційно повідомило про роботу Об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України в ізольованому від енергосистем Росії, Білорусі та мережі ENTSO-E режимі 24-26 лютого 2022 року.

Згідно з повідомленням на сайті оператора, на цей період ОЕС України буде об’єднана з «Островом Бурштинської ТЕС» та дві частини енергосистеми країни працюватимуть синхронно.

Заходи, спрямовані на синхронізацію енергосистем, планується завершити у 2023 році.