Green Deal

15:30 16.02.2022

«Діоніс БГЕ» запустив біогазовий комплекс потужністю 4,5 МВт

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«Діоніс БГЕ» запустив біогазовий комплекс потужністю 4,5 МВт

ТОВ «Діоніс Біогаз Енерджі» («Діоніс БГЕ», Київ) запустило новий біогазовий комплекс встановленою потужністю 4,5 МВт на основі технології метанізації сумішей з органічної сировини у селищі Квіткове під Житомиром, пише Green Deal.

Як йдеться у повідомленні юридичної фірми Dentons, що надавала юридичну підтримку проекту, це перший біометановий проект в Україні, який зможе виробляти до 20 млн куб. м метану на рік.

Згідно з інформацією «Діоніс БГЕ» в Єдиному реєстрі оцінки впливу на навколишнє середовище, біогазова станція потужністю 4,5 МВт перероблятиме відходи місцевої спиртової промисловості, цукрових заводів та елеваторів: барди кукурудзяної післяспиртової, бурякового жому свіжого і кислого та кукурудзяної соломи, посліду.

Компанія вказувала, що конструкція промислових біореакторів цього комплексу площею 2289 кв. м сприяє збільшенню обсягів виходу біогазу на 20-50% у розрахунку тонну оргсировини поірвняно з традиційними методами.

«Нещодавно український парламент ухвалив закон про біометани (законопроект №5464 від 21 жовтня 2021 року), спрямований на розвиток галузі в Україні та стимулювання його експорту за кордон. Цей проект є важливою віхою як для «Діоніс БГЕ», так і для українського ринку», — цитується у повідомленні коментар партнера Dentons Максима Сисоєва, якого 11 лютого було обрано членом правління Біоенергетичної асоціації України.

За даними єдиного держреєстру, єдиним власником зареєстрованого у серпні 2020 року «Діоніс БГЕ» зі статутним капіталом 5 млн грн є киянка Інна Шкільна.

Теги: #україна #біогаз #біометан
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