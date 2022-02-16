Банки у світі інвестували $1,5 трлн у вугільну промисловість майже за 3 роки – дослідження

Комерційні банки у світі надали вугільній промисловості у період із січня 2019 по листопад 2021 року близько $1,5 трлн, повідомляє Green Deal з посиланням на спільне дослідження активістських організацій Urgewald та Reclaim Finance.

При цьому на фінансові організації з 6 країн — США, Китаю, Японії, Індії, Канади та Великобританії припадає понад 80% загального обсягу фінансування промисловості.

«Ці фінансові інститути повинні піддатися критиці з усіх боків: організацій громадянського суспільства, фінансових регуляторів, клієнтів та прогресивних інвесторів. Якщо ми не покінчимо з вугіллям, воно може покінчити з нами», – заявила глава відділу фінансових досліджень Urgewald Кетрін Гансвіндт.

Дослідження також показало, що за вказаний період 48% загальної суми кредитування підприємств вугільної промисловості, що оцінюється в $363 млрд, припало лише на 12 банків. 10 з них входять до альянсу Net Zero Banking Alliance, утвореного при ООН для досягнення мети нульових викидів СО2 до 2050 року.

У трійку найбільших кредиторів вугільної промисловості входять японські Mizuho Financial, Mitsubishi UFJ Financial та SMBC Group, зазначається у дослідженні. За ними слідують британський Barclays та американський Citigroup.

Тим часом іншим механізмом фінансування промисловості, через який вугільні підприємства отримали близько $1,2 трлн за вказаний період, є андеррайтинг — процес емісії корпоративних цінних паперів банками та їх продаж інвесторам.

У трійку найбільших андеррайтерів промисловості входять китайські Industrial Commercial Bank of China, China International Trust and Investment Corporation та Shanghai Pudong Development Bank. До 12 найбільших банків-андеррайтерів також увійшов найбільший за обсягами активів банк у США – JPMorgan Chase, випливає з дослідження.