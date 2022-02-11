Мін'юст України розраховує на досудове врегулювання претензій з інвесторами в "зелену" енергетику

Міністр юстиції України Денис Малюська розраховує на досудове врегулювання претензій із виробниками електроенергії з поновлюваних джерел, які ініціювали позови до країни через неповні розрахунки з ними.

"Коли ухвалювався спеціальний закон (щодо змін до режиму "зелених" тарифів – ІФ), його розробники спілкувалися з виробниками альтернативної енергетики. І однією з умов компромісу, досягнутого ухваленням закону, було те, що "зелені" відмовляться від своїх вимог", - сказав він в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна".

"Тому я дуже розраховую, що більшість їхніх вимог ми зможемо якось урегулювати", - додав міністр.

Як повідомлялося, за даними ДП "Гарантований покупець" на кінець січня 2022 року рівень розрахунків за "зелену" електроенергію за 2021 рік становив за січень-квітень 93%, за травень-липень та вересень – по 80%, серпень – 86%, жовтень – 62%, листопад – 94%, грудень – 68%. Підприємство також повідомило, що закрило 100% поточних платежів за січень 2022 року.

За даними "ГарПоку", джерелом подальших розрахунків за е/е 2021-2022 років є борг "Укренерго" перед ним орієнтовно 11,2 млрд грн.