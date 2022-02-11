Green Deal

10:30 11.02.2022

Франція побудує щонайменше шість атомних реакторів у найближчі десятиліття — Макрон

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Франція побудує щонайменше шість атомних реакторів у найближчі десятиліття — Макрон

У Франції буде збудовано щонайменше шість атомних реакторів типу EPR2, перший з яких введуть в експлуатацію до 2035 року, заявив у четвер французький президент Емманюель Макрон.

“Я хочу, щоб шість EPR2 були побудовані”, – наводять французькі ЗМІ слова Макрона, сказані під час виступу в четвер у Бельфорі (у регіоні Бургундія), пише портал GreenDeal.

За його словами, будівництво першого реактора розпочнеться у 2028 році, а ввести його в експлуатацію планується у 2035 році.

Крім того, Макрон повідомив, що також вважає за потрібне провести дослідження щодо можливого будівництва ще восьми додаткових ядерних реакторів.

Він також додав, що планує подовжити термін експлуатації діючих ядерних реакторів до 50 років, до цього безпечним вважався термін 40 років.

Водночас, за його словами, необхідно розвивати відновлювані джерела енергії. “Оскільки будівництво реактора займає 15 років, нам потрібно збільшити частку відновлюваної енергії”, – сказав він.

«Якщо ми хочемо одночасно дотримуватись наших кліматичних зобов’язань, скорочувати нашу залежність від зарубіжних країн у наших енергетичних потребах, забезпечити, як ми це робимо протягом кількох років, промисловий розвиток нашої країни та утримувати помірними рахунки французів за споживання енергії, ми зобов’язані діяти (…), щоб підготуватися до майбутнього», – заявив президент.

За два місяці до нових президентських виборів Макрон, який ще не оголосив себе кандидатом у президенти на другий термін, виклав плани досягти найближчими десятиліттями того, щоб Франція була спроможна «виробляти на 60% електрики більше, ніж сьогодні». При цьому він вважає недоцільною політику орієнтації на один тип енергії. За його концепцією, курс має бути взятий «одночасно на відновлювані види енергії та ядерну енергетику».

Крім того, президент вказав на необхідність потужних зусиль у розширенні використання сонячної енергії, щоб до 2050 року її виробництво збільшилося приблизно у десять разів.

Окрім сонячної енергії, голова держави хоче зробити ставку на морську вітроенергетику. Він поставив завдання побудувати до 2050 року близько півсотні вітропарків у морі. Відкриття першого з них очікується найближчими місяцями.

У січні 2022 року Макрон заявив, що виступає за підтримку мирного атома, зокрема з геополітичних міркувань.

“Атомна енергія потрібна з причин, пов’язаних із захистом клімату, а також з причин геополітичного характеру”, – сказав він тоді на спільній прес-конференції в Парижі з головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Макрон пояснив, що мирний атом, на його думку, є реальною альтернативою вугіллю та газу. Щодо останнього президент наголосив, що в Європі «його або більше не видобувають, або скорочують видобуток».

Теги: #франція #макрон #атомна_енергетика
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