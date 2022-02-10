Green Deal

16:20 10.02.2022

Видобуток літію у світі без США виріс на 21% у 2021р на збільшенні попиту на електромобільні акумулятори

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Видобуток літію у світі без США виріс на 21% у 2021р на збільшенні попиту на електромобільні акумулятори

Світовий видобуток літію (без урахування США) зріс на 21% у 2021 році, досягнувши рекордного рівня 100 тис. тонн порівняно з 82,5 тис. тонн роком раніше внаслідок зростання попиту на літій-іонні акумулятори для електромобілів, повідомляється у новому огляді мінерально-сировинних ресурсів Геологічної служби США, пише GreenDeal.

За її даними, найбільший видобуток (без урахування США) у 2021 році зафіксований в Австралії (близько 55 тис. тонн) та Чилі (близько 26 тис. тонн).

«На чотири підприємства з видобутку корисних копалин в Австралії, по два підприємства з видобутку розсолу (розчин хлоридів натрію та води – ІФ) в Аргентині та Чилі, а також на два – з видобутку розсолу та одне – корисних копалин у Китаї припадає найбільша частка видобутку літію у світі», — зазначається у звіті служби.

Світове споживання літію у 2021 році оцінюється у 93 тис. тонн, що на 33% більше, ніж 70 тис. тонн у 2020 році, зазначає Геослужба США.

За її оцінками, розвідані світові запаси літію оцінюються у 22 млн. тонн, а ресурси – близько 89 млн. тонн. Аналітики служби зазначають, що лідерами за прогнозними обсягами покладів літію у світі є Болівія (21 млн тонн), Аргентина (19 млн тонн), Чилі (9,8 млн тонн), Австралія (7,3 млн тонн) та Китай (5,1 млн тонн).

У звіті також наголошується на необхідності забезпечення надійних та диверсифікованих поставок літію для виробництва електромобільних акумуляторів.

“Безпека поставок літію стала головним пріоритетом для технологічних компаній в Азії, Європі та США”, – наголошується в огляді.

Теги: #видобуток #електромобілі #літій
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