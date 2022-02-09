Green Deal

18:50 09.02.2022

ЄБРР може надати кредит у €14,5 млн маріупольському “Полігону ТПВ”

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ЄБРР може надати кредит у €14,5 млн маріупольському “Полігону ТПВ”

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може надати кредит у розмірі до EUR14,5 млн комунальному підприємству “Полігон твердих побутових відходів (ТПВ)” у Маріуполі, повідомив банк на своєму сайті, передає Green Deal.

“Кошти ЄБРР буде використано для реалізації довгострокової стратегії поводження з ТПВ у місті Маріуполі шляхом реконструкції поточного та реалізації нового полігону відповідно до європейських стандартів”, – зазначає фінустанова.

Проєкт також передбачає будівництво нового заводу з переробки неорганічних відходів та окремого об’єкта для компостування відсортованих органічних відходів. Зниження викидів парникових газів у результаті реалізації оцінюється в 118 тис. тонн еквівалента CO2 на рік.

Загальна вартість проєкту оцінюється в EUR20 млн. Передбачається, що решту коштів буде покрито за рахунок гранту Інвестиційної платформи сусідства ЄС (до EUR4 млн) та місцевого бюджету (не менше ніж EUR1,5 млн).

ЄБРР уточнив, що його рада директорів планує розглянути цей проєкт, який є частиною програми “Зелені міста – 2”, 23 березня.

Комунальне підприємство “Полігон ТПВ” у Маріуполі, створене у 2002 році, перебуває у 100% власності територіальної громади Маріуполя.

Його виручка у 2020 році зросла у 2,7 раза – до 20,7 млн грн, а чистий прибуток сягнув 6 млн грн проти 2,5 млн грн чистого збитку роком раніше. Дев’ять місяців минулого року КП завершило з виручкою 15 млн грн та чистим прибутком 3,1 млн грн.

Теги: #кредит #україна #відходи #єбрр
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