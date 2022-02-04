Amazon у IV кв. збільшила чистий прибуток майже в 2 рази за рахунок доходів від інвестицій в електрокари Rivian

Найбільший у світі інтернет-рітейлер Amazon.com Inc. у четвертому кварталі 2021 року збільшив чистий прибуток на 98,6% за рахунок доходів від інвестицій у виробника електромобілів Rivian Automotive Inc., виторг — на 9%, повідомляє Green Deal.

Як йдеться в прес-релізі компанії, її чистий прибуток у жовтні-грудні зріс до $14,3 млрд порівняно з $7,2 млрд за аналогічний період роком раніше. Прибуток у розрахунку на акцію збільшився до $27,75 із $14,09.

Доходи від інвестицій у Rivian, яка провела IPO у минулому кварталі, становили $11,8 млрд.

Квартальний виторг Amazon виріс до $137,4 млрд порівняно з $125,56 млрд роком раніше. Показник став рекордним.

Експерти, опитані FactSet, в середньому прогнозували чистий прибуток компанії в четвертому кварталі на рівні $3,61 на акцію при виторгу в $137,68 млрд.

За весь 2021 рік чистий прибуток Amazon збільшився до $33,4 млрд, або $64,81 з розрахунку на акцію, з $21,3 млрд, або $41,83 на акцію, роком раніше.

Виторг компанії підскочив на 22%, до $469,8 млрд проти $386,1 млрд у 2020 році.

Хмарний сервіс компанії – Amazon Web Services (AWS) – залишився основним драйвером прибутку. Операційний прибуток AWS збільшився до $5,29 млрд з $3,56 млрд, виторг досяг $17,78 млрд порівняно з $12,74 млрд. Аналітики в середньому очікували прибуток на рівні $4,84 млрд при виторгу в $17,38 млрд.

Згідно з прогнозом Amazon, у першому кварталі 2022 року її виторг становитиме $112-117 млрд. Експерти в середньому прогнозують цей показник на рівні $120,94 млрд.