Green Deal

15:35 03.02.2022

Природні катаклізми коштували економіці Європи близько €0,5 трлн за останні 40 років

1 хв читати
Природні катаклізми коштували економіці Європи близько €0,5 трлн за останні 40 років

Сукупні економічні збитки для 32 країн-членів Європейської економічної зони (EEA) від екстремальних погодних та кліматичних катаклізмів склали від EUR450 до EUR520 млрд у період з 1980 по 2020 роки, випливає зі звіту Європейського агентства з навколишнього середовища, пише Green Deal.

При цьому зазначається, що від чверті до третини збитків було застраховано.

Розрахунки агентства проводились на основі двох незалежних баз даних: CATDAT від аналітичного центру Risklayer та NatCatService від перестрахувальної компанії Munich Re.

Природні катаклізми розділили на три групи: метеорологічні явища (шторми та ін.), гідрологічні явища (повені та ін.) та кліматичні явища (періоди сильної спеки та холодів, посухи тощо). Згідно із дослідженням, метеорологічні та гідрологічні явища відповідальні за 34-44% економічної шкоди відповідно, а явища, пов’язані зі зміною клімату, – за 22-24%.

У першій трійці країн за обсягом економічної шкоди знаходяться Німеччина (EUR107,6 млрд), Франція (EUR99 млрд) та Італія (EUR90 млрд).

За даними на основі CATDAT, найбільший обсяг застрахованої шкоди спостерігається у Данії, Нідерландах та Норвегії (від 48% до 56%), найменший – у Хорватії, Литві та Румунії (від 0,5% до 1,5%).

Аналітики також зазначили, що природні катаклізми призвели до смерті від 85 тис. до 145 тис. європейців у період з 1980 до 2020 року.

Теги: #європа #катаклізми #збитки
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:15 03.02.2022
США просять покупців Китаю, Японії, Кореї, Індії відмовитися від своїх партій ЗПГ заради Європи

США просять покупців Китаю, Японії, Кореї, Індії відмовитися від своїх партій ЗПГ заради Європи

08:57 03.02.2022
Український транзит газу знижується третій день, "Ямал-Європа", як і раніше, в реверсі

Український транзит газу знижується третій день, "Ямал-Європа", як і раніше, в реверсі

20:41 01.02.2022
Джонсон: Росія намагається підірвати архітектуру безпеки в Європі і встановити нові зони впливу

Джонсон: Росія намагається підірвати архітектуру безпеки в Європі і встановити нові зони впливу

11:26 01.02.2022
Ціна газу в Європі впала нижче $900/тис. куб. м на зростанні українського транзиту

Ціна газу в Європі впала нижче $900/тис. куб. м на зростанні українського транзиту

07:18 01.02.2022
Підрозділи США готові до перекидання до Європи, але жодних рішень про це ще не прийнято

Підрозділи США готові до перекидання до Європи, але жодних рішень про це ще не прийнято

19:20 31.01.2022
США готові будь-якої миті розгорнути війська у Східній Європі

США готові будь-якої миті розгорнути війська у Східній Європі

11:42 29.01.2022
Запаси газу в Європі впали нижче 40% – ринок витрачає запаси, щоб скоротити дорогий імпорт

Запаси газу в Європі впали нижче 40% – ринок витрачає запаси, щоб скоротити дорогий імпорт

07:52 29.01.2022
Байден заявив, що почне перекидати додаткові війська до європейських країн НАТО

Байден заявив, що почне перекидати додаткові війська до європейських країн НАТО

10:38 28.01.2022
Половина дорослого населення ЄС уже пройшла ревакцинацію від COVID-19 – голова ЄК

Половина дорослого населення ЄС уже пройшла ревакцинацію від COVID-19 – голова ЄК

10:47 27.01.2022
Футзал. Євро 2022. Прогноз на матч Україна - Португалія

Футзал. Євро 2022. Прогноз на матч Україна - Португалія

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія визнала газ та атомну енергію “зеленими” інвестпроектами

В Україні відкриють німецьке бюро з водневої дипломатії – Бербок

"ГарПок" оцінив заборгованість за 2021 р. перед ВДЕ-генерацією орієнтовно в 11,3 млрд грн

Як Україна прагне скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 року – огляд

Доходи українського бізнесу в разі запровадження CBAM скорочуватимуться на EUR0,4 млрд на рік до 2030 р. - KSE

ОСТАННЄ

«Енергоатом» хоче співпрацювати з канадською OCNI, у тому числі з питань виробництва водню

Майже третина продажів Volvo у січні склали електромобілі та гібриди

«ДТЕК ВДЕ» планує інвестувати у будівництво вітропарку потужністю 60 МВт у Румунії – Concorde Capital

Польська PKN Orlen анонсувала водневу стратегію до 2030р з капінвестиціями на $1,9 млрд

Єврокомісія визнала газ та атомну енергію “зеленими” інвестпроектами

“Зелена” сертифікація охопила 184 тис. кв. м офісної нерухомості в Україні – Colliers Ukraine

У ВООЗ побоюються, що пов’язані з COVID-19 медвідходи можуть зашкодити довкіллю

Британія надасть Україні $118 млн на підтримку енергетичної незалежності

В Україні з 1 лютого подорожчали пластикові пакети

UkraineInvest буде «інвест-нянею» проекту Clear Energy Group на €30 млн щодо поводження з відходами в Одесі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА