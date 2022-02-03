Природні катаклізми коштували економіці Європи близько €0,5 трлн за останні 40 років

Сукупні економічні збитки для 32 країн-членів Європейської економічної зони (EEA) від екстремальних погодних та кліматичних катаклізмів склали від EUR450 до EUR520 млрд у період з 1980 по 2020 роки, випливає зі звіту Європейського агентства з навколишнього середовища, пише Green Deal.

При цьому зазначається, що від чверті до третини збитків було застраховано.

Розрахунки агентства проводились на основі двох незалежних баз даних: CATDAT від аналітичного центру Risklayer та NatCatService від перестрахувальної компанії Munich Re.

Природні катаклізми розділили на три групи: метеорологічні явища (шторми та ін.), гідрологічні явища (повені та ін.) та кліматичні явища (періоди сильної спеки та холодів, посухи тощо). Згідно із дослідженням, метеорологічні та гідрологічні явища відповідальні за 34-44% економічної шкоди відповідно, а явища, пов’язані зі зміною клімату, – за 22-24%.

У першій трійці країн за обсягом економічної шкоди знаходяться Німеччина (EUR107,6 млрд), Франція (EUR99 млрд) та Італія (EUR90 млрд).

За даними на основі CATDAT, найбільший обсяг застрахованої шкоди спостерігається у Данії, Нідерландах та Норвегії (від 48% до 56%), найменший – у Хорватії, Литві та Румунії (від 0,5% до 1,5%).

Аналітики також зазначили, що природні катаклізми призвели до смерті від 85 тис. до 145 тис. європейців у період з 1980 до 2020 року.