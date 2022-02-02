Green Deal

18:00 02.02.2022

«ДТЕК ВДЕ» планує інвестувати у будівництво вітропарку потужністю 60 МВт у Румунії – Concorde Capital

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«ДТЕК ВДЕ» планує інвестувати у будівництво вітропарку потужністю 60 МВт у Румунії – Concorde Capital

“ДТЕК ВДЕ” планує інвестувати у проект будівництва вітропарку потужністю 60 МВт у східній Румунії, повідомила інвестиційна компанія Concorde Capital з посиланням на бюлетень ДТЕК, пише Green Deal.

Очікується, що операцію буде завершено у третьому кварталі 2022 року за умови отримання дозволів регулюючих органів.

У цьому випадку будівництво ВЕС у співпраці з місцевим забудовником розпочнеться наприкінці 2022 року, а її введення в експлуатацію очікується наприкінці 2023-го.

Як повідомлялося, у представленій ДТЕК стратегії розвитку до 2030 року інвестування в «зелену» енергетику в Європі називалося одним із напрямків діяльності компанії.

«ДТЕК ВДЕ» – операційна компанія, яка управляє активами ДТЕК у сфері відновлюваних джерел енергії. До її складу входять діючі Ботієвська ВЕС (200 МВт), Приморська ВЕС (200 МВт), Орловська ВЕС (100 МВт), Нікопольська СЕС (200 МВт), Покровська СЕС (240 МВт), Трифанівська СЕС (10 МВт).

Перспективний план розвитку компанії передбачає будівництво ще 1 ГВт зелених потужностей в Україні.

«ДТЕК» створена у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем кепітал менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Їй делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку та збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії, видобутку природного газу.

Теги: #вітропарк #інвестиції #дтек_вде
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