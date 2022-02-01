Green Deal

19:00 01.02.2022

“Зелена” сертифікація охопила 184 тис. кв. м офісної нерухомості в Україні – Colliers Ukraine

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“Зелена” сертифікація охопила 184 тис. кв. м офісної нерухомості в Україні – Colliers Ukraine

В Україні близько 184 тис. кв. м офісних приміщень збудовано з урахуванням більш екологічних та енергоефективних принципів, йдеться в дослідженні консалтингової компанії Colliers Ukraine, що входить до Colliers International, передає GreenDeal.

Зазначено, що саме офісну нерухомість найчастіше сертифікують за “зеленими” стандартами.

“Зелена” сертифікація в Україні стає цивілізаційним стандартом, стандартом комфорту та відповідальності. Як і у всьому світі, найбільш активним на старті є офісний сегмент, але його швидко наздоганяють логістика та житло. Щодо ритейл-проєктів, то їхню сертифікацію трохи гальмували великі порівняно з офісними проєктами обсяги приміщень, а відповідно вища вартість самої сертифікації”, – зазначає Олександр Носаченко, керуючий директор Colliers Ukraine.

Згідно з дослідженням, за системою BREEAM (стандарт оцінювання екологічної ефективності та рівня енерговитрат будівельних конструкцій) сертифіковано такі офісні приміщення, як БЦ Astarta Organic Business Center, Eurasia, Grand, Horizon Park, Prime у Києві та бізнес-парк “Оптіма Плаза” у Львові. Сертифікацію LEED (стандарт вимірювання енергоефективності та екологічності проєктів та будівель) отримали будівлі в рамках проєктів Unit.City та Lviv Innovation Park, а також БЦ Mag.nett та K/MOST.

Серед об’єктів складської нерухомості, які будуть сертифіковані за стандартом BREEAM, аналітики відзначають логістичний парк класу А від інвестфонду Amstar (340 тис. кв. м), логістичні комплекси East Gate Logistic, West Gate Logistic та West Logistic Park (раніше Amtel) від інвестгрупи Dragon Capital у Київській області та розподільний центр мережі Novus площею 40 тис. кв. м (у межах $100 млн кредиту від ЄБРР).

Водночас “зелена” сертифікація (BREEAM) має лише один об’єкт торговельної нерухомості в Україні – ТРЦ Forum. У дослідженні також йдеться про розпочатий процес сертифікації ТРЦ Victoria Gardens (Львів) та ТРЦ Sky Park (Вінниця), які перебувають в управлінні Dragon Capital.

Аналітики Colliers наголошують на необхідності активного впровадження BREEAM в Україні з метою підвищення ефективності експлуатації нерухомості та зниження викидів вуглекислого газу.

“Зелена” сертифікація скорочує операційні витрати ТРЦ. У Victoria Gardens було проведено роботи з реконструкції випускного колектора каналізації та встановлено лічильники, модернізовано систему вентиляції та встановлено LED-освітлення з технологією інтелектуального управління. Загалом за два роки нашій команді вдалося знизити комунальні витрати у ТРЦ Victoria Gardens на 25%”, – прокоментував директор з управління нерухомістю Dragon Capital Property Management Олександр Шморгун.

Colliers International – провідна багатопрофільна компанія з надання професійних послуг у сфері комерційної нерухомості. Офіси компанії представлені у 67 країнах світу.

Теги: #зелена_сертифікація #україна
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