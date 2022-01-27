Green Deal

11:45 27.01.2022

Tesla збільшила чистий прибуток майже у 8 разів у 2021 році, до рекорду

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Tesla збільшила чистий прибуток майже у 8 разів у 2021 році, до рекорду

Американський виробник електромобілів Tesla Inc. зафіксував рекордний чистий прибуток за підсумками 2021 року, незважаючи на те, що підприємства компанії не працювали на повну потужність через проблеми в ланцюжках поставок, повідомляє Green Deal.

Ці проблеми, як очікують у Tesla, збережуться до кінця 2022 року.

Як зазначається в прес-релізі компанії, річний чистий прибуток виріс у 7,7 разів, до $5,52 млрд порівняно з $721 млн роком раніше. 2020 року Tesla вперше вийшла на прибутковий рівень за підсумками року.

Виторг автовиробника в 2021 році збільшився на 71%, до $53,8 млрд, продажі автомобілів підскочили на 87%, до рекордних 936 тис. машин.

У четвертому кварталі чистий прибуток Tesla виріс до $2,3 млрд, або $2,05 у розрахунку на акцію, порівняно з $270 млн, або $0,24 на акцію, за аналогічний період попереднього року. Прибуток без урахування разових факторів склав $2,54 на акцію, перевищивши консенсус-прогноз експертів, опитаних FactSet, на рівні $2,36 на акцію.

Квартальний виторг Tesla збільшився на 65%, до $17,7 млрд при середньому прогнозі ринку для цього показника в $17,1 млрд, продаж автомобілів зріс на 71%, до 308,65 тис. машин.

“Наші підприємства працювали за умов неповного завантаження протягом декількох кварталів, і ключовим обмежувальним фактором стали проблеми в ланцюжках поставок, які, ймовірно, збережуться до кінця 2022 року”, – йдеться у листі Tesla до інвесторів.

“Ми розраховуємо збільшити виробництво так швидко, як це стане можливо, не тільки за рахунок нових підприємств в Остіні та Берліні, а й за рахунок максимізації випуску на заводах у Фрімонті та Шанхаї”, – заявили в компанії.

Глава Tesla Ілон Маск заявив у ході телефонної конференції з інвесторами, що компанія не виводитиме на ринок нові моделі автомобілів цього року.

“Основний фокус Tesla в поточному році – це нарощування виробництва”, – сказав Маск, зазначивши, що він розраховує збільшити поставки більш ніж на 50% у 2022 році.

Теги: #tesla #прибуток
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