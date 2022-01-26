Green Deal

19:07 26.01.2022

Кожен другий європеєць сприймає зміну клімату як головну загрозу для ЄС

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Кожен другий європеєць сприймає зміну клімату як головну загрозу для ЄС

Майже кожен другий мешканець Європейського союзу (49%) сприймає зміну клімату як головну світову загрозу для ЄС, йдеться у січневому опитуванні Eurobarometer, передає портал GreenDeal

При цьому 88% європейців наголошують на необхідності нарощування частки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в енергобалансі ЄС та посилення заходів щодо енергоефективності.

Крім того, 80% опитаних наголошують на важливості досягнення Європою кліматичної нейтральності до 2050 року в рамках стратегії Green Deal.

Про те, що боротьба зі зміною клімату може допомогти у покращенні самопочуття та благополуччя, упевнений 91% з опитаних молодих людей (15-24 років).

 

 

Теги: #населення #європа #думка #клімат
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