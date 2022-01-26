Ціна квот на викиди СО2 в ЄС наблизилася впритул до EUR90 за тонну

Ціна квот на викиди вуглекислого газу в європейській системі торгівлі викидами (EU ETS) зросла під час торгів у середу до рекордних EUR89,05/тонна, пише Green Deal.

За останні три місяці ціна емісійних квот у Європі зросла на 56%, із січня 2021 року – на 164%.

Аналітики пояснюють різкий стрибок ціни квот в останні місяці зростанням цін на природний газ у Європі, що, у свою чергу, стимулює використання вугілля і підштовхує ціну вгору.

При цьому різке зростання ціни вуглецевих квот у Європі фіксується саме з 1 листопада, коли у британському Глазго стартувала конференція ООН зі зміни клімату COP26. Тоді ціна емісійних квот становила EUR56,94/тонна. Аналітики серед причин також виділяють сигнали, що прозвучали на COP26, які вказують на те, що вуглецеве ціноутворення у світі має посилюватися.

Крім того, Єврокомісія планує поступово знижувати обсяг квот на викиди СО2 (у тому числі безкоштовних), які купують компанії в рамках EU ETS, що також веде до зростання ціни.