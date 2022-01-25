Green Deal

10:00 25.01.2022

РГК прогнозує широке споживання водню в Україні до кінця десятиліття

3 хв читати
РГК прогнозує широке споживання водню в Україні до кінця десятиліття

Водень може широко використовуватись в Україні через 7-10 років переважно у рамках виробничих кластерів, вважає директор «Регіональної газової компанії» (РГК) Олег Ніконоров, передає Green Deal.

У коментарі аналітичній компанії ICIS він повідомив, що до кінця десятиліття значна частина водню, що виробляється в країні, буде використовуватися у виробничих кластерах, аніж транспортуватися на далекі відстані.

За словами Ніконорова, РГК зараз розробляє план, де будуть визначені основні вимоги щодо закачування водню до розподільних мереж. Робота над документом завершиться наступного року.

«Після публікації плану ми матимемо ще сім років для здійснення інвестицій (якщо вони будуть нам доступні) та заміни трубопровідної інфраструктури, де це необхідно. На нашому шляху існує багато «але», однак ми розуміємо, що, якщо є виробничий об’єкт, то ми можемо постачати водень споживачам, не змінюючи при цьому всю систему», — сказав директор РГК.

РГК, як відомо, має намір в якості практичного експерименту запропонувати мешканцям двох сіл на 50-100 будинків користуватися газоводневою сумішшю в опалювальних та побутових цілях з 2023 року. За словами газовиків, 20%-ва концентрація водню в суміші з природним газом поки є найбільш оптимальною сумішшю для нинішньої моделі газорозподільної системи України. При підвищенні концентрації водню спостерігається падіння тиску та витоки.

Керівник водневого проекту РГК Станіслав Казда оцінює сукупні необхідні інвестиції для проведення редизайну українських розподільних мереж під водень у розмірі EUR13-14 млрд, але при цьому налаштований скептично щодо мобілізації всіх цих коштів і вважає, що розподільчі компанії сконцентруються на модернізації лише критичних частин газопроводів.

Водночас він вважає, що Україні може не вдатися розпочати постачання водню до Європи газопроводами в поточному десятилітті.

«Українська газова інфраструктура настільки складна, що у вас немає можливості транспортувати водень (магістральними мережами – ІФ) без розподілу. Транспортування та розподіл не можуть бути відокремлені один від одного. Тоді ж необхідно (в якості альтернативи – ІФ) побудувати новий трубопровід для постачання водню на експорт, але це навряд чи відбудеться в найближчі 10 років», — зазначив Казда у коментарі ICIS.

Крім того, він наголосив, що для експорту водню в Європу системні зміни мереж мають відбутися не лише в Україні, а й у Словаччині, Чехії і навіть Німеччині, вважаючи, що більш ймовірним шляхом являється експорт аміаку (хімічна сполука азоту та водню) водними маршрутами.

З іншого боку, РГК також займається розробками у сфері закачування та транспортування біометану розподільчими мережами і має намір підключити перший завод з виробництва біометану до мереж у середині поточного року.

Керівник проектів з міжнародних відносин РГК Ігор Гоцик пояснює, що працювати з біометаном набагато простіше, ніж з воднем як з точки зору закачування, так і з точки зору транспортування в силу його хімічних характеристик, та відзначає зростання кількості виробників біогазу, які зацікавлені очищати його до біометану та транспортувати споживачам.

“Нам надійшло близько 15 заявок щодо підключення (біогазових заводів до мереж – ІФ), і кількість охочих зростає щотижня”, – сказав Гоцик у розмові з ICIS.

Теги: #водень #ргк #україна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:27 25.01.2022
В Україні за добу виявили 19 118 нових випадків захворювання на СОVID-19, одужали 5 863 особи, 161 померла

В Україні за добу виявили 19 118 нових випадків захворювання на СОVID-19, одужали 5 863 особи, 161 померла

07:56 25.01.2022
Пентагон помітив посилення російського угруповання поблизу України, не бачить деескалації

Пентагон помітив посилення російського угруповання поблизу України, не бачить деескалації

07:27 25.01.2022
США розширюють коло країн, з якими координують дії щодо України - Блінкен

США розширюють коло країн, з якими координують дії щодо України - Блінкен

20:51 24.01.2022
Рада ЄС намітила напрями роботи у зв'язку з українською кризою, серед яких зусилля щодо зміцнення стійкості України

Рада ЄС намітила напрями роботи у зв'язку з українською кризою, серед яких зусилля щодо зміцнення стійкості України

19:12 24.01.2022
НАТО не ухвалювало рішення щодо виведення свого персоналу з України, слідкує за розвитком подій - Столтенберг

НАТО не ухвалювало рішення щодо виведення свого персоналу з України, слідкує за розвитком подій - Столтенберг

13:33 24.01.2022
Єврокомісія надасть Україні допомогу в EUR1,2 млрд на тлі зростання напруженості біля її кордонів

Єврокомісія надасть Україні допомогу в EUR1,2 млрд на тлі зростання напруженості біля її кордонів

11:12 24.01.2022
ЗМІ повідомляють про підготовку евакуації німецьких дипломатів з України, Берлін це не підтверджує

ЗМІ повідомляють про підготовку евакуації німецьких дипломатів з України, Берлін це не підтверджує

10:51 24.01.2022
Польща не планує направляти військових в Україну

Польща не планує направляти військових в Україну

10:09 24.01.2022
ЄС не планує евакуювати сім'ї дипломатів з України

ЄС не планує евакуювати сім'ї дипломатів з України

08:38 24.01.2022
В Україні за добу виявили 12 915 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 2 430 людей, 67 померли

В Україні за добу виявили 12 915 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 2 430 людей, 67 померли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні відкриють німецьке бюро з водневої дипломатії – Бербок

"ГарПок" оцінив заборгованість за 2021 р. перед ВДЕ-генерацією орієнтовно в 11,3 млрд грн

Як Україна прагне скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 року – огляд

Доходи українського бізнесу в разі запровадження CBAM скорочуватимуться на EUR0,4 млрд на рік до 2030 р. - KSE

"ДТЕК ВДЕ" повідомила на біржі про невиплату "ГарПоком" коштів від "зелених" євробондів та ініціювала розслідування

ОСТАННЄ

Австрія та Люксембург подадуть до суду на ЄК у разі визнання атомної енергії чи газу «зеленими» інвестпроектами

Газова криза має прискорити перехід до чистої енергетики – голова Єврокомісії

Енергоперехід зміцнить світовий ВВП, але може призвести до його зниження на 2% до 2050 року – доповідь

ЄС споживає майже чверть енергії з відновлюваних джерел

ЄС споживає майже чверть енергії з відновлюваних джерел – Eurostat

Citi посилює вимоги до клієнтів із нафтогазового сектору в рамках боротьби зі зміною клімату

Інвестори поки скептично налаштовані щодо сланцевого нафтовидобутку в США – Occidental Petroleum

Останні 7 років стали найтеплішими за всю історію спостережень

Exxon має намір скоротити викиди парникових газів до нуля до 2050 року

Україна буде готова експортувати водень до Німеччини до 2024 року – президент асоціації

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА