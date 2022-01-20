ЄС споживає майже чверть енергії з відновлюваних джерел – Eurostat

Відновлювані джерела енергії (ВДЕ) у 2020 році задовольнили потреби Євросоюзу в енергії на 22,1%, їх частка в енергобалансі продовжує зростати в міру активізації «зеленого» переходу в рамках стратегії Green Deal, свідчать дані Статистичного управління ЄС (Eurostat), з якими ознайомився портал Green Deal.

Eurostat визначає в якості ВДЕ енергію сонця та вітру, гідроенергію та енергію припливів, геотермальну енергію, тепло навколишнього середовища, біопаливо, а також енергію, яка отримується внаслідок утилізації сміття.

Як зазначено у доповіді, ЄС перевиконав цільовий показник за часткою ВДЕ на 2 в.п. до 2020 року. Йдеться про енергоспоживання у сферах електрогенерації, транспорту, опалення та охолодження будівель.

Eurostat зазначає, що всі країни, окрім Франції, виконали чи перевиконали свої національні цільові показники на 2020 рік. Франція, зокрема, де у 2020 році 19,1% енергії споживалося з ВДЕ, не змогла довести їх частку в енергоспоживання до 23%.

Країни-лідери з енергоспоживання із ВДЕ: Швеція (60,1%), Фінляндія (43,8%), Латвія (42,1%). Найменша частка ВДЕ в енергоспоживання зафіксована в Мальті (10,7%), у Люксембурзі (11,7%) та Бельгії (13%).

Крім того, в Eurostat зазначають, що у 2020 році з відновлюваних джерел було спожито 37,5% усієї електроенергії. При цьому вітряні електростанції та гідроелектростанції виробили 69% відновлюваної електроенергії, сонячні – 14%, тоді як на частку біоенергетики та інших ВДЕ припало по 8%.

Країни-лідери із споживання електроенергії з ВДЕ: Австрія (78,2%), Швеція (74,5%), Данія (65,3%), Португалія (58%), а також Латвія (53,4%). Найменша частка ВДЕ в електроспоживанні спостерігається в Мальті (9,5%), Угорщині (11,9%), Кіпрі (12%), Люксембурзі (13,9%) та Чехії (14,8%).

Eurostat також згадує про електроспоживання в країнах-членах Європейської асоціації вільної торгівлі, які не входять до складу ЄС, але мають доступ до єдиного європейського ринку. Так, у Норвегії та Ісландії частка ВДЕ-генерації перевищує споживання. Таким чином, ці країни споживають 100% електроенергії із ВДЕ. При цьому частка ВДЕ у загальному енергоспоживання Норвегії та Ісландії становить 77,4% та 83,7% відповідно.

Крім цього, аналітики Eurostat зазначають, що Євросоюзу вдалося виконати мету у сфері «озеленення» транспортної галузі. Так, у 2020 році 10,2% енергії у сфері транспорту споживалося з ВДЕ, на 0,2 в.п. більше, ніж планувалося. Йдеться про споживання рідкого біопалива, водню, біометану, «зеленої» електроенергії та інших.

Серед країн, що лідирують з точки зору «озеленення» транспорту, виділяється Швеція, де транспорт споживає 31,9% енергії з ВДЕ, Фінляндія (13,4%), Нідерланди (12,6%), тоді як унизу списку розташувалися Греція (5,3%), Литва (5,5%), Польща та Хорватія (6,6%).