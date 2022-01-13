Потужність ВЕС в Україні за підсумками 2021 року зросла майже на третину, СЕС – менше ніж на 5%

У 2021 році в Україні встановлено 731 МВт потужностей відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), які отримали «зелений» тариф (Feed-in tariff), тоді як у 2020-му цей показник був майже вдвічі вищим – 1337 МВт, випливає з розрахунків Нацкомісії , що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

За даними регулятора, сукупна встановлена ​​потужність об’єктів відновлюваної енергетики в Україні станом на кінець 2021 досягла 8451 МВт.

При цьому минулого року найбільше потужностей додалося у вітроенергетиці: було введено в експлуатацію 359 МВт вітроелектростанцій (ВЕС) — у 2,5 раза вище за показник 2020 року (144 МВт) і в 1,2 раза вище за показник введених в експлуатацію сонячних електростанцій (СЕС), які традиційно лідирують у галузі (286 МВт). Хоча у 2020 році промислових СЕС було запущено у 7,6 раза більше, ніж ВЕС, коли СЕС додали одразу 1102 МВт (вчетверо більше за показник 2019 року).

Таким чином, за результатами 2021 року ВЕС додали 27,3% потужностей, а СЕС – лише 4,8%.

На кінець 2021 року загальна потужність ВЕС становить 1673 МВт, промислових СЕС – 6226,9 МВт.

Водночас найбільший приріст у відсотковому співвідношенні продемонстрували ТЕС на біомасі: за результатами 2021 року вони додали майже 40%, встановивши 43,1 МВт плюс до 109 МВт на кінець 2020 року.

Тим часом потужність біогазових станцій зросла протягом року на 19,2%, до 124,1 МВт, малих ГЕС – на 3,3%, до 120,9 МВт.

За розрахунками Green Deal, виходячи зі статистики НКРЕКП, у 2020 році також найбільший приріст був у ТЕС на біомасі – плюс 42,3%, за ними йшли промСЕС – 22,7%, потім ВЕС та біогазові установки – 12,3% та 11 % відповідно. Малі ГЕС позаминулого року додали менше 3% – 2,45%.

Як випливає з даних енергорегулятора, найбільші встановлені потужності ВЕС станом на кінець 2021 року розміщені в Запорізькій області (596 МВт), де знаходиться, зокрема, найбільша в Україні Ботієвська ВЕС (200 МВт) компанії «ДТЕК» та Херсонської області (583 МВт) із кількома станціями компанії Windkraft. Лідерами за встановленими потужностями сонячних електростанцій у 2021 році є Дніпропетровський (там розташована, зокрема, найбільша в Україні Покровська СЕС на 240 МВт компанії «ДТЕК») та Миколаївський регіони (там працює найбільша в області СЕС «Прогресування» 148 МВт норвезької компанії Scatec) – 1139 МВт та 909 МВт потужностей відповідно.

Найбільші потужності малих ГЕС у 2021 році в Україні зосереджено у Вінницькій області – 24,7 МВт. Максимальні встановлені потужності електростанцій на біомасі у регіональному розрізі зафіксовані у Миколаївській області (27 МВт), на біогазі – у Хмельницькій (28 МВт).