Green Deal

13:55 11.01.2022

Продажі автомобілів в КНР в 2021 р. зросли на 4,4% за рахунок реалізації електрокарів – CPCA

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Продажі автомобілів в КНР в 2021 р. зросли на 4,4% за рахунок реалізації електрокарів – CPCA

Роздрібні продажі пасажирських автомобілів у Китаї за підсумками 2021 року збільшилися на 4,4% і досягли 20,15 млн, передає Green Deal з посиланням на повідомлення Китайської асоціації пасажирських автомобілів (China Passenger Car Association, CPCA).

До цього вони знижувалися три роки поспіль.

Підйому найбільшого світового авторинку минулого року сприяло зростання продажів автомобілів на нових джерелах енергії (NEV) на 169% — до 2,989 млн. При цьому стримуючими факторами виступали глобальний дефіцит чіпів та призупинення роботи підприємств через спалахи захворюваності COVID-19.

У четвертому кварталі реалізація машин у КНР впала на 11,4% порівняно з аналогічним періодом 2020 року, за даними CPCA. У тому числі в грудні показник знизився на 7,7% — до 2,14 млн, проте продажі NEV підскочили на 129% і склали 475 тис.

Американська Tesla минулого місяця продала 70,847 тис. випущених у Китаї електромобілів, повідомила асоціація. Китайська BYD залишилася лідером з продажу NEV у країні – 93,338 тис. машин.

CPCA прогнозує, що у 2022 році продажі NEV можуть досягти 6 млн автомобілів.

Теги: #кнр #електромобілі #продажі
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