Green Deal

16:35 10.01.2022

Реєстрація електромобілів в Україні у 2021 році зросла на 19%, у грудні – вдвічі

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Реєстрація електромобілів в Україні у 2021 році зросла на 19%, у грудні – вдвічі

Реєстрації в Україні нових та вживаних електромобілів у 2021 році збільшились на 18,9% порівняно з 2020 роком – до 8541 од., зокрема на частку нових авто припало 14,2% реєстрацій проти 8,9% роком раніше, повідомив Green Deal з посиланням на Федерацію автопрому України (ФАУ).

“Рік завершився на позитивній ноті. У грудні кількість реєстрацій за місяць вперше перевищила 900 од. і становить 928 легкових електромобілів – удвічі більше, ніж рік тому, і на 8% більше результату листопада”, – наголошується в повідомленні на сайті ФАУ у понеділок за підсумками ринку електромобілів на підставі даних МВС.

При цьому трійка лідерів ринку залишилася незмінною – Nissan, Tesla, Chevrolet, які разом утримують 55% ринку.

Згідно з наведеною статистикою, лідер реєстрацій Nissan (частка ринку 26,1%) за підсумками минулого року зміг показати невеликий приріст (на 1%, або на 26 авто) – до 2227 од. (за 11 місяців показував падіння на 1%).

Водночас реєстрації Tesla (19,6% ринку) скоротилися на 16% – до 1670 од., а Chevrolet (з часткою ринку 9,4%) наростив продаж на 54% – до 802 од.

“Цікаво, що майже всі бренди наростили продаж – крім Tesla і Kia. Зокрема, Audi збільшила продаж удвічі, що дало змогу “увірватися” до десятки лідерів на 7-ме місце”, – наголошується в повідомленні.

У рейтингу марок після трійки лідерів розташувалися Renault (приріст на 76% до 551 од.), Volkswagen (на 80% до 550 од.), Hyundai (на 43% до 363 од.), Audi (до 334 од.), Mercedes-Benz (на 28% до 236 од.) та Kia (-13% до 154 од.)

У повідомленні констатується, що утриматися у ТОП-10 не зміг Fiat, який у 2020 році посідав 4-те місце, а у 2021-му – 12-те.

У структурі реєстрацій електромобілів за роками випуску, згідно зі статистикою, минулого року найбільше зареєстровано автомобілів 2019 року випуску – 1430 од., далі слідують реєстрації авто 2017 р. в. – 1323 од., 2018 р. в. – 1169 од., 2021 року – 990 та 2020 р. в. – 948 од.

ФАУ уточнює, що загалом 2021 року на ринку було представлено 200 моделей від 58 брендів.

Лідером ринку з великим відривом залишився Nissan Leaf (частка 24,6%), друге місце у Tesla Model 3 (9,7%), а модель Chevrolet Bolt EV з часткою 8,9% усіх реєстрацій – третя за популярністю (роком раніше третю позицію займала Tesla Model S, що перемістилася на 4-те місце у 2021 році).

Як повідомлялося з посиланням на дані ФАУ у 2020 році, в Україні було зареєстровано 7186 електромобілів – на 5 од. більше, ніж роком раніше, при цьому найбільше реєструвалися автомобілі 2016 р. в.

Як повідомлялося, Верховна Рада 15 липня 2021 року ухвалила два закони про стимулювання розвитку електротранспорту в Україні, якими, зокрема, звільнила від сплати ПДВ та ввізного мита з 2022 року до 31 грудня 2030 року комплектувальні для власного виробництва електротранспорту, а до кінця 2025 року – від ПДВ операції з ввезення та/або постачання електромобілів.

Окрім того, до 31 грудня 2035 року від податку на прибуток звільнено підприємства-виробники виключно електротранспорту, електродвигунів, батарей і зарядних пристроїв.

В Україні з 2016 року не стягують ввізного мита на електромобілі, й до 2022 року продовжено звільнення від сплати ПДВ. Ставку акцизу встановлено на рівні EUR1 на 1 кВт/год ємності електроакумулятора.

Теги: #електромобілі #україна
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