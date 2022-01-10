Green Deal

15:25 10.01.2022

Викиди від спалювання вугілля в США в 2021р зросли вперше за 7 років – Rhodium Group

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Викиди від спалювання вугілля в США в 2021р зросли вперше за 7 років – Rhodium Group

Викиди парникових газів від спалювання вугілля в США за підсумками 2021 року зросли вперше з 2014 року, пише Green Deal з посиланням на аналітичний звіт Rhodium Group.

У ньому зазначається, що минулого року використання вугілля в енергетиці США зросло на 17%, тоді як раніше, починаючи з 2015 року, вугільна генерація лише скорочувалася.

Як зазначають експерти, зростання вугільної генерації США обумовлене стрімким підвищенням цін на природний газ та нездатністю нормативно обмежити використання вугілля в енергетиці.

Крім того, за попередніми оцінками Rhodium, сукупні викиди парникових газів у США в 2021 році зросли на 6,2% порівняно з 2020 роком, але залишилися на 5% нижче за рівень 2019 року.

У звіті також повідомляється, що зростання викидів на планеті в 2021 році перевершило очікування аналітиків.

“Темпи зростання викидів були швидшими, ніж темпи відновлення економіки (від наслідків пандемії COVID-19 – GD), значною мірою за рахунок активізації вугільної генерації”, – сказала партнер Rhodium Кейт Ларсен у коментарі CNN, додавши, що в США не було прийнято ніяких суттєвих заходів для зниження вуглецевоємності економічного зростання.

Теги: #сша #вугілля #викиди
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