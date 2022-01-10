Green Deal

12:10 10.01.2022

Інвестиції в нові європейські АЕС мають скласти понад €0,5 трлн до 2050 р – єврокомісар

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Інвестиції в нові європейські АЕС мають скласти понад €0,5 трлн до 2050 р – єврокомісар

Комісар ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон прогнозує, що європейські АЕС нового покоління вимагатимуть до 2050 року інвестицій в обсязі понад EUR500 млрд.

«Лише існуючим нині атомним електростанціям потрібні до 2030 року інвестиції у розмірі 50 млрд євро. І ще 500 млрд знадобиться до 2050 року для станцій нового покоління», – заявив єврокомісар в інтерв’ю французькому виданню Journal du Dimanche, повідомляє Green Deal.

Бретон виступає на користь включення атомної енергетики до «Зеленої таксономії ЄС» — класифікації екологічно стійких видів діяльності для інвесторів. Напередодні Нового року Єврокомісія оголосила, що для досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року атомна енергія та природний газ, незважаючи на забруднення навколишнього середовища, можуть бути включені до таксономії вже у січні 2022 року.

Передбачається, що таке рішення полегшить залучення інвестицій у необхідну інфраструктуру при боротьбі зі зміною клімату. Для Бретона надання «зеленого» статусу атомної енергетики є основним рішенням у перехідний період, оскільки досягнення до 2050 року кліматичної нейтральності вимагає колосальних інвестицій. Єврокомісар вважає, що «включення атомної енергетики до таксономії є вирішальним, щоб дати можливість галузі залучити ті капітали, які їй знадобляться».

За його оцінкою, до 2050 року на атомну енергетику припадатиме не менше 15% енергетичного балансу Євросоюзу.

Як відомо, питання визнання атомної енергетики стійкою та її включення до «Зеленої таксономії» викликає розбіжності між країнами-членами ЄС. Головними опонентами атомної енергетики є Німеччина, Австрія та Іспанія поряд з природоохоронними організаціями та різними НКО, які наголошують на небезпеці такої технології електрогенерації, тоді як Франція, Румунія, Чехія, Фінляндія, Словаччина, Хорватія, Словенія, Болгарія, Польща та Угорщина, навпаки, підтримують атомну енергетику.

Як повідомлялося, у квітні 2021 року Єврокомісія представила першу частину «Зеленої таксономії», але відклала рішення про те, чи слід відносити атомні електростанції та електростанції, що працюють на природному газі, до стійких інвестпроектів відповідно до правил таксономії. Брюссель має намір ухвалити остаточне рішення протягом кількох тижнів після завершення консультацій з експертною спільнотою.

Теги: #єс #інвестиції #аес
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