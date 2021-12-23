Green Deal

18:54 23.12.2021

ЄС хоче доотримувати €17 млрд на рік за рахунок торгівлі викидами, CBAM, податку на прибуток корпорацій

2 хв читати
ЄС хоче доотримувати €17 млрд на рік за рахунок торгівлі викидами, CBAM, податку на прибуток корпорацій

Єврокомісія внесла пропозицію про додаткові надходження до бюджету ЄС протягом 2026-2030 років у розмірі EUR17 млрд на рік за рахунок перерозподілу коштів з європейської системи торгівлі викидами (EU ETS), механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM) з 2026 року, а також завдяки новій мінімальній ставці податку на прибуток транснаціональних компаній, яка буде встановлена ​​на рівні 15% з 2023 року, пише Green Deal.

Як зазначається у повідомленні ЄК, ці три нові джерела бюджетних надходжень матимуть цільове призначення. Зокрема, вони покриватимуть позикові кошти післякризового плану економічного розвитку Next Generation EU та наповнюватимуть Соціальний кліматичний фонд.

У ЄК пояснюють, що Соціальний кліматичний фонд, про створення якого було оголошено у липні, підтримуватиме вразливі домогосподарства, користувачів транспорту та дрібних підприємців, які можуть постраждати від запровадження системи торгівлі викидами для транспортного сектора та сектора опалення будівель у ЄС. Фонд, як повідомлялося раніше, надасть країнам-членам фінансування у розмірі EUR72,2 млрд на період 2025-2032 років та фінансуватиметься за рахунок надходжень від реалізації квот на викиди в EU ETS.

У Брюсселі розраховують, що EU ETS може забезпечити бюджетні надходження обсягом EUR12 млрд на рік протягом 2026-2030 років, що становитиме 25% усіх коштів, які генеруються за рахунок торгівлі квотами на викиди в EU ETS.

Крім того, в ЄК пропонують спрямовувати до бюджету EUR1 млрд на рік за рахунок CBAM, який, як очікується, має повноцінно запрацювати з 2026 року. Це становитиме 75% усіх коштів, які сплачуватимуть імпортери вуглецевої продукції в рамках функціонування механізму.

ЄК також очікує додаткових надходжень на рівні EUR2,5-4 млрд завдяки підвищенню з 2023 року мінімальної ставки корпоративного податку на рівні 15%, яка поширюватиметься на компанії з виручкою понад EUR750 млн на рік. Відповідну реформу було підтримано у жовтні цього року 136 країнами та юрисдикціями, на частку яких припадає понад 90% світового ВВП.

Теги: #єс #податки #торгівля_викидами #cbam
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:55 22.12.2021
ЄС співпрацюватиме зі США і НАТО в будь-яких можливих дискусіях із Росією з питань європейської безпеки

ЄС співпрацюватиме зі США і НАТО в будь-яких можливих дискусіях із Росією з питань європейської безпеки

13:37 21.12.2021
Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС становить понад 61% - Стефанішина

Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС становить понад 61% - Стефанішина

10:19 21.12.2021
Сума задекларованих у межах податкової амністії активів перевищила 1 млрд грн - Гетманцев

Сума задекларованих у межах податкової амністії активів перевищила 1 млрд грн - Гетманцев

08:41 21.12.2021
ЄС шкодує через порушення демократичних принципів на виборах у Гонконгу - Боррель

ЄС шкодує через порушення демократичних принципів на виборах у Гонконгу - Боррель

08:25 21.12.2021
Європейська комісія дозволила п'яту в ЄС вакцину проти COVID-19

Європейська комісія дозволила п'яту в ЄС вакцину проти COVID-19

15:20 20.12.2021
ЄС схвалив ініціативу H2Global в обсязі €900 млн для стимулювання постачання водню з третіх країн

ЄС схвалив ініціативу H2Global в обсязі €900 млн для стимулювання постачання водню з третіх країн

08:36 20.12.2021
Близько 215 млн доз вакцини Pfizer-Biontech буде доставлено до країн ЄС у першому кварталі 2022 року

Близько 215 млн доз вакцини Pfizer-Biontech буде доставлено до країн ЄС у першому кварталі 2022 року

08:18 20.12.2021
Боррель закликав готуватися до найгіршого, але сподіватися найкращого щодо можливого загострення російсько-українського конфлікту

Боррель закликав готуватися до найгіршого, але сподіватися найкращого щодо можливого загострення російсько-українського конфлікту

07:42 20.12.2021
РФ використовує "Північний потік-2" як тиск на ЄС

РФ використовує "Північний потік-2" як тиск на ЄС

17:16 18.12.2021
Гетманцев про донарахування "Сінево" 1,1 млрд грн податків: взяли це питання під контроль

Гетманцев про донарахування "Сінево" 1,1 млрд грн податків: взяли це питання під контроль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Доходи українського бізнесу в разі запровадження CBAM скорочуватимуться на EUR0,4 млрд на рік до 2030 р. - KSE

"ДТЕК ВДЕ" повідомила на біржі про невиплату "ГарПоком" коштів від "зелених" євробондів та ініціювала розслідування

Дослідники заявили про можливе підвищення загальносвітової температури на 2,4 градуса до 2100 року

Україна має намір скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 року - Зеленський

Багаті країни мають допомогти тим, хто розвивається в зеленій модернізації економіки - Зеленський

ОСТАННЄ

Листопад 2021 року став найгіршим для британського автопрому з 1984 року

Світові ціни на сировину впевнено зросли у 2021 році – причини

Українська воднева рада та ІВЕ НАНУ представили проект Водневої стратегії України

Інвестиції в біоенергетику України досягли EUR2 млрд у 2020р., зростуть на 10-15% у 2021р.

Шмигаль: Наслідки зміни клімату є одним із найгостріших світових викликів

Обсяг відкритих нафтогазових родовищ у 2021 році стане мінімальним за 75 років – Rystad

Мінекології планує розробити план імплементації НВВ2 до середини 2022 року – віце-прем’єр

Київрада схвалила Екостратегію Києва до 2030 року

Alibaba планує досягнути вуглецевої нейтральності операцій до 2030 року

Бізнес має розробляти стратегії декарбонізації для залучення фінансування – віце-прем’єр

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА