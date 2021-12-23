ЄС хоче доотримувати €17 млрд на рік за рахунок торгівлі викидами, CBAM, податку на прибуток корпорацій

Єврокомісія внесла пропозицію про додаткові надходження до бюджету ЄС протягом 2026-2030 років у розмірі EUR17 млрд на рік за рахунок перерозподілу коштів з європейської системи торгівлі викидами (EU ETS), механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM) з 2026 року, а також завдяки новій мінімальній ставці податку на прибуток транснаціональних компаній, яка буде встановлена ​​на рівні 15% з 2023 року, пише Green Deal.

Як зазначається у повідомленні ЄК, ці три нові джерела бюджетних надходжень матимуть цільове призначення. Зокрема, вони покриватимуть позикові кошти післякризового плану економічного розвитку Next Generation EU та наповнюватимуть Соціальний кліматичний фонд.

У ЄК пояснюють, що Соціальний кліматичний фонд, про створення якого було оголошено у липні, підтримуватиме вразливі домогосподарства, користувачів транспорту та дрібних підприємців, які можуть постраждати від запровадження системи торгівлі викидами для транспортного сектора та сектора опалення будівель у ЄС. Фонд, як повідомлялося раніше, надасть країнам-членам фінансування у розмірі EUR72,2 млрд на період 2025-2032 років та фінансуватиметься за рахунок надходжень від реалізації квот на викиди в EU ETS.

У Брюсселі розраховують, що EU ETS може забезпечити бюджетні надходження обсягом EUR12 млрд на рік протягом 2026-2030 років, що становитиме 25% усіх коштів, які генеруються за рахунок торгівлі квотами на викиди в EU ETS.

Крім того, в ЄК пропонують спрямовувати до бюджету EUR1 млрд на рік за рахунок CBAM, який, як очікується, має повноцінно запрацювати з 2026 року. Це становитиме 75% усіх коштів, які сплачуватимуть імпортери вуглецевої продукції в рамках функціонування механізму.

ЄК також очікує додаткових надходжень на рівні EUR2,5-4 млрд завдяки підвищенню з 2023 року мінімальної ставки корпоративного податку на рівні 15%, яка поширюватиметься на компанії з виручкою понад EUR750 млн на рік. Відповідну реформу було підтримано у жовтні цього року 136 країнами та юрисдикціями, на частку яких припадає понад 90% світового ВВП.