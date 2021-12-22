Інвестиції в біоенергетику України досягли EUR2 млрд у 2020р., зростуть на 10-15% у 2021р.

У біоенергетичні проекти в Україні, за даними за 2020 рік, загалом інвестовано близько EUR2 млрд, підрахували фахівці Біоенергетичної асоціації України (БАУ).

Як повідомив голова правління БАУ Георгій Гелетуха в коментарі порталу Green Deal, сукупні інвестиції в біоенергетику за підсумками 2021 зростуть на 10-15%.

У БАУ вказують, що, згідно з даними за 2020 рік, біоенергетика заміщує 5,2 млрд. куб. м природного газу на рік, а інвестиції у цю сферу наближають Україну до енергонезалежності та стабільної енергетичної системи на відновлюваних джерелах енергії.