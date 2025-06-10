Фонд декарбонізації профінансував уже 36 проєктів з енергоефективності та розвитку ВДЕ

Фонд декарбонізації України з початку своєї діяльності як фінансова компанія з серпня 2024 року, профінансував 36 проєктів з енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), здебільшого – зі встановлення сонячних станцій, повідомила голова правління ФДУ Олеся Міщенко.

"Починаючи з вересня минулого року, коли було видано перший кредит, ми профінансували 36 проєктів, більшість з яких по сонячних станціях. Найменша з них була на 20 кВт, найбільша – на 5 МВт", – сказала Міщенко під час Solar Agro Conference, організованої Асоціацією сонячної енергетики України (АСЕУ).

За її словами, зараз в роботі ФДУ понад 15 проєктів.

"Ми надаємо пільгові кредити на строк до 10 років зі ставкою від 5% до 9%. Ставка залежить від суми і типу проєкту і, на відміну від деяких банків, є фіксованою на весь строк договору", – пояснила Міщенко переваги кредитування ФДУ.

Вона також звернула увагу на те, що ФДУ серед іншого запустив новий продукт – фінансовий лізинг.

"До нас може звернутися будь який суб’єкт господарювання, який працює більше одного року, за фінансовим лізингом енергоефективного обладнання або комплекту для будівництва сонячної станції", – зазначила керівниця ФДУ.

Міщенко також вказала, що ФДУ в питанні встановлення генеруючого обладнання розглядає різні моделі проєктів: генерацію для власного споживання, в статусі активного споживача чи для роботи на ринку як окремий бізнес.

Згідно з презентацією, розміщеною на сайті ФДУ, у 2024 році профінансовано 17 проєктів на 180 млн грн, більшість яких стосувалася ЕСКО (11 проєктів), а з початку 2025 року вже профінансовано 19 проєктів на майже 250 млн грн, більшість з яких стосуються ВДЕ (12 проєктів). Найактивніше залучають кредити ФДУ в Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській областях.

Як повідомлялося на початку червня 2025 року, АТ "Фонд декарбонізації України" (ФДУ) збільшить розмір статутного капіталу (СК) на 1 млрд 249,161 млн грн, що утричі більше розміру СК товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій – 417 млн 577,3 тис. грн.

Товариство здійснить емісію 12 млн 491,61 тис. простих іменних акцій номінальною вартістю 100 грн кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

Таким чином, СК ФДУ після проведення додаткової емісії складе 1 млрд 666 млн 738,3 тис. грн.

100% акцій "Фонду декарбонізації України", створеного 2012 року для акумулювання податку на викиди СО2, з 24 січня 2024 року належать державі в особі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності).

6 серпня 2024 року ФДУ отримав ліцензію НБУ на кредитування і був внесений до реєстру фінансових компаній. 6 грудня 2024 року отримав ліцензії НБУ на впровадження фінансового лізингу та факторингу. З вересня Фонд почав фінансувати заходи з енергоефективності та розвитку ВДЕ. Він працює з фізособами-підприємцями (ФОП), юридичними особами приватного, державного та комунального права, а також з органами місцевого самоврядування (ОМС), ОСББ та ЖБК.

За 2024 рік ФДУ акумулював 1,4 млрд грн надходжень від податку на викиди СО2 проти запланованих 800 млн грн. У 2025 році очікується 1,75 млрд грн таких надходжень, у 2026-му - 1,866 млрд грн.

Кошти Фонду мають ділитися 50/50 і спрямовуватися на відшкодування частки кредитів на енергоефективні заходи в державних банках і надання пільгових кредитів саме Фондом.