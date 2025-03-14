Глава Міндовкілля: Оновлена СНВР фокусується на відновлені екосистем, ВДЕ та інноваційних технологіях

Оновлена Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року (СНВР) фокусується на розвитку природних екосистем, впровадженні інноваційних технологій, розвитку чистих та відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), повідомила міністр захисту довкілля і природних ресурсів Світлана Гринчук.

"Оновлена стратегія передбачає суттєве скорочення викидів парникових газів та збільшення абсорбції до 2050 року шляхом активного заліснення і розвитку природних екосистем. Передбачається впровадження нових стандартів у містобудуванні, сільському господарстві, управлінні водними ресурсами та зменшенні кліматичних ризиків" , - сказала вона в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Також передбачено впровадження інноваційних технологій у промисловості, транспорті та будівництві.

За словами міністра, окрему увагу приділено розвитку чистої енергетики, де акцент зроблено на використанні відновлюваних джерел енергії, водневих технологій і підвищенні енергоефективності.

Вона зазначила, що важливим аспектом є також оцінка соціально-економічних наслідків переходу до низьковуглецевої економіки, а також залучення міжнародних партнерів для фінансування відповідних заходів. Для ефективного впровадження Стратегії буде створено систему моніторингу та перегляду, що дасть змогу адаптувати її до нових викликів та можливостей.

Гринчук наголосила, що оновлену Стратегію повністю синхронізовано з кліматичними цілями ЄС і Паризької угоди.

"Вона не лише закладає основу для скорочення викидів, а й відкриває можливості для глибокої трансформації економіки та інтеграції з європейським ринком, зокрема, у частині запровадження схеми торгівлі викидами парникових газів та застосування механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM)", - зазначила міністр.

За інформацією Міндовкілля, Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України залучив понад 20 національних та міжнародних експертів до підготовки оновленої Стратегії за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

Паризька кліматична угода - міжнародна ініціатива протидії глобальному потеплінню, однією з головних причин якого вважається зростання викидів парникових газів в атмосферу. Основне завдання документу – утримання приросту глобальної середньої температури в межах 1,5-2 градусів Цельсія вище індустріальних рівнів.