Інтерфакс-Україна

Green Deal

15:04 14.03.2025

Глава Міндовкілля: Оновлена СНВР фокусується на відновлені екосистем, ВДЕ та інноваційних технологіях

2 хв читати
Глава Міндовкілля: Оновлена СНВР фокусується на відновлені екосистем, ВДЕ та інноваційних технологіях

Оновлена Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року (СНВР) фокусується на розвитку природних екосистем, впровадженні інноваційних технологій, розвитку чистих та відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), повідомила міністр захисту довкілля і природних ресурсів Світлана Гринчук.

"Оновлена стратегія передбачає суттєве скорочення викидів парникових газів та збільшення абсорбції до 2050 року шляхом активного заліснення і розвитку природних екосистем. Передбачається впровадження нових стандартів у містобудуванні, сільському господарстві, управлінні водними ресурсами та зменшенні кліматичних ризиків" , - сказала вона в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Також передбачено впровадження інноваційних технологій у промисловості, транспорті та будівництві.

За словами міністра, окрему увагу приділено розвитку чистої енергетики, де акцент зроблено на використанні відновлюваних джерел енергії, водневих технологій і підвищенні енергоефективності.

Вона зазначила, що важливим аспектом є  також оцінка соціально-економічних наслідків переходу до низьковуглецевої економіки, а також залучення міжнародних партнерів для фінансування відповідних заходів. Для ефективного впровадження Стратегії буде створено систему моніторингу та перегляду, що дасть змогу адаптувати її до нових викликів та можливостей.

Гринчук наголосила, що оновлену Стратегію повністю синхронізовано з кліматичними цілями ЄС і Паризької угоди. 

"Вона не лише закладає основу для скорочення викидів, а й відкриває можливості для глибокої трансформації економіки та інтеграції з європейським ринком, зокрема, у частині запровадження схеми торгівлі викидами парникових газів та застосування механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM)", - зазначила міністр.

За інформацією Міндовкілля, Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України залучив понад 20 національних та міжнародних експертів до підготовки оновленої Стратегії за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

Паризька кліматична угода - міжнародна ініціатива протидії глобальному потеплінню, однією з головних причин якого вважається зростання викидів парникових газів в атмосферу. Основне завдання документу – утримання приросту глобальної середньої температури в межах 1,5-2 градусів Цельсія вище індустріальних рівнів.

Теги: #міндовкілля #гринчук_світлана

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:30 14.03.2025
Україна формує нову економічну модель, де відновлення базується на «зелених» технологіях і сталому розвитку – глава Міндовкілля

Україна формує нову економічну модель, де відновлення базується на «зелених» технологіях і сталому розвитку – глава Міндовкілля

14:45 14.03.2025
Глава Міндовкілля: НВВ 3.0 визначить ціль України зі скорочення викидів парникових газів до 2035 року

Глава Міндовкілля: НВВ 3.0 визначить ціль України зі скорочення викидів парникових газів до 2035 року

12:12 14.03.2025
Середньорічна температура в Україні може зрости ще на 1°C до 2040 року – глава Міндовкілля

Середньорічна температура в Україні може зрости ще на 1°C до 2040 року – глава Міндовкілля

14:13 10.03.2025
Майже 2 тис. га української землі вигоріло за вихідні - ДСНС

Майже 2 тис. га української землі вигоріло за вихідні - ДСНС

16:25 25.02.2025
62-га сесія Міжурядової групи експертів зі зміни клімату розпочалася у Ханчжоу - Міндовкілля

62-га сесія Міжурядової групи експертів зі зміни клімату розпочалася у Ханчжоу - Міндовкілля

13:27 25.02.2025
В столиці фіксується високий рівень забрудненості повітря

В столиці фіксується високий рівень забрудненості повітря

17:32 21.02.2025
Уряд затвердив дорожню карту впровадження СТВ – голова Міндовкілля

Уряд затвердив дорожню карту впровадження СТВ – голова Міндовкілля

17:34 16.02.2025
Рівень радіації на ЧАЕС не змінився, іде спостереження за зовнішньою обшивкою Арки НБК - Міндовкілля

Рівень радіації на ЧАЕС не змінився, іде спостереження за зовнішньою обшивкою Арки НБК - Міндовкілля

13:38 04.02.2025
Екологічна катастрофа у Керченській протоці є наслідком недбалості РФ – заява ІМО

Екологічна катастрофа у Керченській протоці є наслідком недбалості РФ – заява ІМО

12:11 04.02.2025
Швеція допоможе Україні з підготовкою до переговорів з ЄС, управлінням відходами та зміцненням хімічної безпеки

Швеція допоможе Україні з підготовкою до переговорів з ЄС, управлінням відходами та зміцненням хімічної безпеки

ВАЖЛИВЕ

Енергомитниця оформила першу декларацію для експорту біометану

"Галс Агро" планує експортувати біометан приблизно в кінці лютого – глава напрямку ВДЕ

"Зелені" аукціони 2025 року можуть стартувати вже в березні - постанова уряду

Гарантії походження е/е із ВДЕ на перших в історії торгах придбали 12 компаній - "Оператор ринку"

"Укргідроенерго" проведе на майданчику "Оператора ринку" перші торги гарантіями походження е/е із ВДЕ

ОСТАННЄ

ВДЕ-генерація в Україні освоїла менше 10% придатних для неї територій – топ-менеджер Ощаду

Потужність офшорних вітряків у світі зросте на 19 ГВт у 2025 році - Rystad

ЄК допоможе Україні в закупівлі природного газу та розвитку відновлюваних газів – пакет підтримки

Vitagro експортувала першу партію біометану приблизно 68 тис. куб. м в Німеччину – компанія

Енергомитниця оформила першу декларацію для експорту біометану

"Укренерго" може спрямувати на борги на БР та перед виробниками "зеленої" е/е 12-13 млрд грн – глава компанії

"Галс Агро" планує експортувати біометан приблизно в кінці лютого – глава напрямку ВДЕ

Україна планує запозичити досвід Бразилії у виробництві біоетанолу

ДТЕК негайно розпочинає будівництво II черги Тилігульської ВЕС - СЕО

Дністровська ВЕС Elementum Energy уклала перший контракт на різницю ціни е/е на один рік

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА